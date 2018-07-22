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Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук

22 июля 2018 16:56
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» взяла интервью у нового директора «Беларусьфильма». Владимир Карачевский рассказал о планах и перспективах развития структуры. Не обошли стороной и нашумевшую новость о фильме «Хрусталь».

Юлия Огнева, СТВ:
Беларусь впервые в современной истории выдвинула фильм на Оскар.

«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»

Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук-1

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
В Беларуси создан оскаровский комитет, которого не было достаточное количество лет. Это некий общественный орган, который имеет право выдвигать от страны тот или иной фильм. Внесли предложение о выдвижении от Беларуси фильма. Но в данном случае, окончательное решение будет приниматься после прокатной истории. Я видел фильм.

Фильм «Хрусталь» белорусского режиссера Дарьи Жук взял Гран-при на Одесском кинофестивале

Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук-4

Юлия Огнева:
И как вам?

Владимир Карачевский:
Неплохая работа молодого режиссёра.

Большое интервью Владимира Карачевского читайте здесь

Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук-7

Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук-9

# Кино # Кино # Владимир Карачевский # Фотофакт

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