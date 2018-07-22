Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук

Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» взяла интервью у нового директора «Беларусьфильма». Владимир Карачевский рассказал о планах и перспективах развития структуры. Не обошли стороной и нашумевшую новость о фильме «Хрусталь».

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

В Беларуси создан оскаровский комитет, которого не было достаточное количество лет. Это некий общественный орган, который имеет право выдвигать от страны тот или иной фильм. Внесли предложение о выдвижении от Беларуси фильма. Но в данном случае, окончательное решение будет приниматься после прокатной истории. Я видел фильм.

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