Интервью с Игорем Папругой – о непростом периоде для гандбола и работе с женским коллективом

Юлия Силипицкая, СТВ:

Большой гандбол в Минске. Наша столица на неделе стала площадкой для международного турнира, где принимали участие мужские сборные – Беларуси, России и Ирака. Напряженная трехдневная борьба завершилась кульминацией – противостоянием Беларуси и России, и в этом непростом матче победа досталась хозяевам.

Отмечу, что в рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между тремя федерациями, так что такого рода состязания и не только будут доступны для спортсменов уже в ближайшее время.

Что касается женского коллектива, то наша сборная готовилась к выездному турниру в Марокко, где должна была создать нешуточную конкуренцию пяти дружинам, в числе которых США. Но, увы, в последний момент организаторы не подтвердили участие белорусок.

Тем не менее женский коллектив у главкома Игоря Папруги получился очень целостным и имеющим цели. Игорь Николаевич работает в команде, и у него получается уделить время каждой спортсменке, окутать вниманием и получить результат.