Интервью с Игорем Папругой – о непростом периоде для гандбола и работе с женским коллективом

Юлия Силипицкая, СТВ:
Большой гандбол в Минске. Наша столица на неделе стала площадкой для международного турнира, где принимали участие мужские сборные – Беларуси, России и Ирака. Напряженная трехдневная борьба завершилась кульминацией – противостоянием Беларуси и России, и в этом непростом матче победа досталась хозяевам.
Отмечу, что в рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между тремя федерациями, так что такого рода состязания и не только будут доступны для спортсменов уже в ближайшее время.
Что касается женского коллектива, то наша сборная готовилась к выездному турниру в Марокко, где должна была создать нешуточную конкуренцию пяти дружинам, в числе которых США. Но, увы, в последний момент организаторы не подтвердили участие белорусок.
Тем не менее женский коллектив у главкома Игоря Папруги получился очень целостным и имеющим цели. Игорь Николаевич работает в команде, и у него получается уделить время каждой спортсменке, окутать вниманием и получить результат.
Каким секретом владеет коуч? Мы поинтересовались у него в нашей студии «Спорттаймера».
Юлия Силипицкая:
Сейчас непростой период именно для гандбола. Если некоторые виды спорта уже потихонечку начинают выступать на международных турнирах серьезно и по существу, то вас пока держат в тисках.
Игорь Папруга, главный тренер женской национальной команды Беларуси по гандболу:
В данной ситуации надо продолжать работать. Пока, наверное, мы не отстаем. Если взять пример мужского чемпионата и мужских игроков, которые в данное непростое время, уже находясь три года в изоляции, и новые игроки молодые игроки, уезжают за границу. И не в последние, а в ведущие клубы...
Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, практически 80 % нашей команды – легионеры.
Игорь Папруга:
Ну, мы говорим сейчас о Белявском, Садовском, которые уезжают в Лигу чемпионов. Значит, мы, наверное, движемся в правильном направлении. И такие вот матчи нужны, чтобы оценить свою работу, и игроки будут уверены, что они правильно работают, они востребованы.
Юлия Силипицкая:
У вас в дипломе что написано?
Игорь Папруга:
Тренер, преподаватель физической культуры.
Юлия Силипицкая:
Я сколько за вами наблюдаю, вы просто педагог от бога. Это у вас идет механически? Или вы понимаете, что без этого нельзя? Пока каждого за ручку вы не возьмете, пока каждому не объясните.
Игорь Папруга:
Я думаю, что когда ты через себя пропускаешь то, что тебе не хватало, или без таланта к чему-то дошел…
Юлия Силипицкая:
Вы себя считаете неталантливым?
Игорь Папруга:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
Я считаю вас суперталантливым.
Игорь Папруга:
Работяга просто, и все.
Юлия Силипицкая:
Мне очень нравится наблюдать за вами, как вы с ними возитесь. Вы как папа с ними.
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