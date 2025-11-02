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Интервью с Игорем Папругой – о непростом периоде для гандбола и работе с женским коллективом

02 ноября 2025 19:27
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Юлия Силипицкая, СТВ: 
Большой гандбол в Минске. Наша столица на неделе стала площадкой для международного турнира, где принимали участие мужские сборные – Беларуси, России и Ирака. Напряженная трехдневная борьба завершилась кульминацией – противостоянием Беларуси и России, и в этом непростом матче победа досталась хозяевам.

Отмечу, что в рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между тремя федерациями, так что такого рода состязания и не только будут доступны для спортсменов уже в ближайшее время.

Что касается женского коллектива, то наша сборная готовилась к выездному турниру в Марокко, где должна была создать нешуточную конкуренцию пяти дружинам, в числе которых США. Но, увы, в последний момент организаторы не подтвердили участие белорусок.

Тем не менее женский коллектив у главкома Игоря Папруги получился очень целостным и имеющим цели. Игорь Николаевич работает в команде, и у него получается уделить время каждой спортсменке, окутать вниманием и получить результат.

Каким секретом владеет коуч? Мы поинтересовались у него в нашей студии «Спорттаймера».

Интервью с Игорем Папругой – о непростом периоде для гандбола и работе с женским коллективом-2

Юлия Силипицкая:
Сейчас непростой период именно для гандбола. Если некоторые виды спорта уже потихонечку начинают выступать на международных турнирах серьезно и по существу, то вас пока держат в тисках.

Игорь Папруга, главный тренер женской национальной команды Беларуси по гандболу:
В данной ситуации надо продолжать работать. Пока, наверное, мы не отстаем. Если взять пример мужского чемпионата и мужских игроков, которые в данное непростое время, уже находясь три года в изоляции, и новые игроки молодые игроки, уезжают за границу. И не в последние, а в ведущие клубы...

Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, практически 80 % нашей команды – легионеры.

Игорь Папруга:
Ну, мы говорим сейчас о Белявском, Садовском, которые уезжают в Лигу чемпионов. Значит, мы, наверное, движемся в правильном направлении. И такие вот матчи нужны, чтобы оценить свою работу, и игроки будут уверены, что они правильно работают, они востребованы.

Юлия Силипицкая:
У вас в дипломе что написано?

Игорь Папруга:
Тренер, преподаватель физической культуры.

Юлия Силипицкая:
Я сколько за вами наблюдаю, вы просто педагог от бога. Это у вас идет механически? Или вы понимаете, что без этого нельзя? Пока каждого за ручку вы не возьмете, пока каждому не объясните.

Интервью с Игорем Папругой – о непростом периоде для гандбола и работе с женским коллективом-4

Игорь Папруга:
Я думаю, что когда ты через себя пропускаешь то, что тебе не хватало, или без таланта к чему-то дошел…

Юлия Силипицкая:
Вы себя считаете неталантливым? 

Игорь Папруга:
Конечно. 

Юлия Силипицкая:
Я считаю вас суперталантливым. 

Игорь Папруга:
Работяга просто, и все. 

Юлия Силипицкая:
Мне очень нравится наблюдать за вами, как вы с ними возитесь. Вы как папа с ними. 

Далее смотрите в видео. 

# Гандбол # Игорь Папруга # Юлия Силипицкая

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