Вальдемар Гердт: конец Евросоюза неизбежен!

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз рассуждаем о группе стран, которые называют (или называли) себя коллективным Западом – и это к вопросу о единстве. Такой ли Запад коллективный и насколько он един?

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, председатель Международного совета российских немцев:

Конец Евросоюза неизбежен. В таком состоянии, в котором он сейчас существует, – это агония последних лет существования Евросоюза. Здорово, если бы он вернулся к своей изначальной цели – это свободный союз суверенных государств. Так было задумано тогда еще де Голлем, Кольбе на этом стоял. Но сейчас от этого постулата ничего не осталось.