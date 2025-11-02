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Вальдемар Гердт: конец Евросоюза неизбежен!

02 ноября 2025 19:07
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз рассуждаем о группе стран, которые называют (или называли) себя коллективным Западом – и это к вопросу о единстве. Такой ли Запад коллективный и насколько он един?

Вальдемар Гердт: конец Евросоюза неизбежен!-2

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, председатель Международного совета российских немцев: 
Конец Евросоюза неизбежен. В таком состоянии, в котором он сейчас существует, – это агония последних лет существования Евросоюза. Здорово, если бы он вернулся к своей изначальной цели – это свободный союз суверенных государств. Так было задумано тогда еще де Голлем, Кольбе на этом стоял. Но сейчас от этого постулата ничего не осталось.

Фельдман: единая Евразия неизбежна, и «сошьет» это пространство экономическая мощь Китая с РФ.

# Международная политика # Вальдемар Гердт # Кризис в ЕС

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