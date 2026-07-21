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Новости по тегу #Чемпионат мира по футболу

В Испании при праздновании победы на ЧМ-2026 по футболу пострадали более 80 человек
21 июля 2026 06:08

В Испании при праздновании победы на ЧМ-2026 по футболу пострадали более 80 человек

Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
20 июля 2026 11:59

Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу

Английские и аргентинские болельщики подрались после полуфинала ЧМ
16 июля 2026 07:55

Английские и аргентинские болельщики подрались после полуфинала ЧМ

Одни из главных фаворитов покинул борьбу за трофей ЧМ-2026
07 июля 2026 12:22

Одни из главных фаворитов покинул борьбу за трофей ЧМ-2026

Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу
07 июля 2026 12:10

Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

Сборная Египта сотворила историю и впервые выиграла матч плей-офф ЧМ по футболу
07 июля 2026 11:58

Сборная Египта сотворила историю и впервые выиграла матч плей-офф ЧМ по футболу

ЧМ по футболу: определились пары участников 1/8 финала
04 июля 2026 10:15

ЧМ по футболу: определились пары участников 1/8 финала

Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на ЧМ: Парагвай отправляет «Бундестим» домой
30 июня 2026 18:01

Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на ЧМ: Парагвай отправляет «Бундестим» домой

Фавориты покинули поле боя: Германия и Нидерланды закончили участие в ЧМ-2026
30 июня 2026 15:55

Фавориты покинули поле боя: Германия и Нидерланды закончили участие в ЧМ-2026

ФИФА опубликовала список топовых футболистов группового этапа ЧМ-2026
30 июня 2026 15:41

ФИФА опубликовала список топовых футболистов группового этапа ЧМ-2026

У сборной Англии украли тренировочное оборудование перед игрой на ЧМ
13 июня 2026 13:49

У сборной Англии украли тренировочное оборудование перед игрой на ЧМ

Открытие чемпионата мира по футболу в Мехико прошло на фоне массовых акций протеста
12 июня 2026 09:25

Открытие чемпионата мира по футболу в Мехико прошло на фоне массовых акций протеста