Новости по тегу #Чемпионат мира по футболу

В результате инцидентов погибли два человека, более 80 ранены, 12 правонарушителей арестованы.
Для испанцев это был второй финал в истории – в 2010 году в ЮАР они впервые стали чемпионами мира.
Однако не столько утрата шанса на золото вывела из себя английских фанатов, сколько демонстративный жест аргентинских игроков, который напомнил о застарелом территориальном споре.
Дубль Холанда затмил единственный гол Неймара.
Несмотря на болельщиков-мексиканцев, которые активно пытались помешать сну англичан, пуская фейерверки и играя на барабанах около отеля, сборная Англии все же смогла одержать победу.
7 июля египтяне сыграют в 1/8 со сборной Аргентины.
Первый матч 2-го раунда плей-офф запланирован на 4 июля.
Немцы не уступали в футбольных «лотереях» на официальных турнирах ровно 50 лет.
Футболисты из Парагвая вырвали свою победу над Германией в серии пенальти и впервые с 2010 года вышли в 1/8 финала
На первой строчке расположился немецкий футболист Дениз Ундав с баллом 8,36.
Футболисты остались без мячей и бутсов, а тренер не смог найти тактические доски.
За несколько часов до игры на улицы столицы вышли сотни тысяч людей. Местные жители возмущены тем, что власти тратят миллиарды долларов на украшение городов для туристов, игнорируя внутренние проблемы.
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