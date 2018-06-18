Первый ЧМ без знаменитого фаната из Бразилии. После смерти отца поддержать сборную приехали его сыновья

Новости Бразилии. В 2014 году весь мир облетели кадры, на которых бразилец Кловис Акоста Фернандес плачет после поражения национальной сборной в полуфинале домашнего чемпионата мира. В тот день бразильцы проиграли Германии со счетом 1:7. Это было трагедией для болельщиков. Как сообщает Daily Mail, Кловис Акоста Фернандес скончался в сентябре 2015 года после продолжительной борьбы с раком. Болельщику было 60 лет.

С 1990 года он посещал практически все матчи сборной Бразилии. Он приезжал на семь чемпионатов мира и посетил более 60 стран, где играла команда. Страны-хозяйки ЧМ по футболу. Их судьба на турнирах В 2018 году дело самого известного болельщика сборной Бразилии продолжили его сыновья – Фрэнк и Густаво. Они приехали на чемпионат мира в Россию, чтобы поддержать национальную сборную и сделали это ради отца. Мужчины надеются, что в этот раз команда дойдет до финала. На минувшем чемпионате мира копию Кубка, которую со слезами обнимал их отец, он отдал немецкой болельщице со словами «его нелегко носить, но вы этого заслуживаете».

Фото: twitter.com/FootballFunnnys

В Россию Фрэнк и Густаво приехали также с копией трофея. На нем надета знаменитая шляпа отца со значками. «Мы здесь, чтобы нести трофей отца», – отметили они. В одном из интервью старший сын известного фаната рассказал, что после победы Бразилии на турнире в 1994 году отец сказал ему, что только одно событие в его жизни было счастливее, чем победа любимой команды – рождение его детей. Для Фрэнка этот чемпионат мира стал седьмым, а для Густаво – четвертым. «Мы продолжаем путешествие».

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