Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве

В России в самом разгаре долгожданный чемпионат мира по футболу. На турнир поддержать Криштиану Роналду приехала его девушка Джорджина Родригес.

Ее заметили на стадионе «Лужники» во время матча Португалия – Марокко, который команда Роналду выиграла со счетом 1:0. Девушка болела за сборную и поддерживала спортсмена.

На безымянном пальце девушки красовалось кольцо с бриллиантом. Поклонники футболиста сразу же предположили, что оно помолвочное и у пары скоро состоится свадьба.