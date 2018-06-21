Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве
В России в самом разгаре долгожданный чемпионат мира по футболу. На турнир поддержать Криштиану Роналду приехала его девушка Джорджина Родригес.
Ее заметили на стадионе «Лужники» во время матча Португалия – Марокко, который команда Роналду выиграла со счетом 1:0. Девушка болела за сборную и поддерживала спортсмена.
На безымянном пальце девушки красовалось кольцо с бриллиантом. Поклонники футболиста сразу же предположили, что оно помолвочное и у пары скоро состоится свадьба.
Также Джорджина прогулялась по Москве. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/georginagio
В конце мая Родригес приезжала поддержать Роналду в Киев, где проходил финал «Лиги чемпионов», который выиграл мадридский «Реал».
О романе пары начали ходить слухи полтора года назад. В ноябре 2017 года Джорджина родила футболисту дочь, которая стала четвертым ребенком Роналду.
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