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Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве

21 июня 2018 11:55
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В России в самом разгаре долгожданный чемпионат мира по футболу. На турнир поддержать Криштиану Роналду приехала его девушка Джорджина Родригес.

Ее заметили на стадионе «Лужники» во время матча Португалия – Марокко, который команда Роналду выиграла со счетом 1:0. Девушка болела за сборную и поддерживала спортсмена.

На безымянном пальце девушки красовалось кольцо с бриллиантом. Поклонники футболиста сразу же предположили, что оно помолвочное и у пары скоро состоится свадьба.

Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве-1

Также Джорджина прогулялась по Москве. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве-4

Фото: instagram.com/georginagio

Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве-6

В конце мая Родригес приезжала поддержать Роналду в Киев, где проходил финал «Лиги чемпионов», который выиграл мадридский «Реал».

О романе пары начали ходить слухи полтора года назад. В ноябре 2017 года Джорджина родила футболисту дочь, которая стала четвертым ребенком Роналду.

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# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Криштиану Роналду # Джорджина Родригес

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