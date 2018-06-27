Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча Аргентина – Нигерия

В матче Аргентина против Нигерии внимание болельщиков привлек легендарный футболист Диего Марадона – он эмоционально следил за ходом встречи и болел за свою сборную.

После игры появилась информация, что Марадона был госпитализирован.

Однако сам легендарный футболист опроверг информацию о том, что он чувствует себя плохо. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Диего Марадона:

Я хочу сказать всем, что я в порядке и не был госпитализирован. В перерыве матча против Нигерии моя шея сильно болела, я перенес декомпенсацию. Меня осмотрел врач. Он рекомендовал мне вернуться домой до второй половины встречи, но я хотел остаться, потому что мы всем рисковали. Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку!