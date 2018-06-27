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Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча Аргентина – Нигерия

27 июня 2018 08:06
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В матче Аргентина против Нигерии внимание болельщиков привлек легендарный футболист Диего Марадона – он эмоционально следил за ходом встречи и болел за свою сборную.

После игры появилась информация, что Марадона был госпитализирован.

Однако сам легендарный футболист опроверг информацию о том, что он чувствует себя плохо. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Диего Марадона:
Я хочу сказать всем, что я в порядке и не был госпитализирован. В перерыве матча против Нигерии моя шея сильно болела, я перенес декомпенсацию. Меня осмотрел врач. Он рекомендовал мне вернуться домой до второй половины встречи, но я хотел остаться, потому что мы всем рисковали. Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку!

Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча Аргентина – Нигерия-1

Фото: instagram.com/maradona

26 июня сборная Аргентины смогла одержать победу в матче с Нигерией. Эта победа была необходима южноамериканцам для того, чтобы выйти в плей-офф мундиаля.

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали

Легендарный аргентинец наблюдал за ходом матча с трибуны – он эмоционально переживал пропущенные мячи, временами спал, а после победного гола сборной показывал неприличные жесты.

Неприятный инцидент произошел в Москве после открытия ЧМ.

ОМОН не пропускал Марадону на парковку в «Лужниках» (подробности здесь).

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Диего Марадона # Лионель Месси

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