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«Беларусь – супер!» Мы поговорили с немцем, который едет на ЧМ на «пивной бочке»

08 июня 2018 16:55
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Новости Беларуси. Дороги на большой футбол ведут через Беларусь: немецкий пенсионер едет на чемпионат мира в Россию на раритетном тракторе с фургончиком в виде пивной бочки (в первый раз его заметили еще на границе), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губерт Вирт выехал  из Германии еще в середине мая и каждый день преодолевает в среднем по 100 километров. Едет в основном по сельским дорогам – на больших трассах его тихоходу движение запрещено.

«Беларусь – супер!» Мы поговорили с немцем, который едет на ЧМ на «пивной бочке»-1

Сегодня он путешествовал в Рогачевском и Славгородском районах. Трактор 1936 года выпуска, всего на 12 лет старше своего хозяина. Губерт Вирт в прошлом автомеханик и накануне длительной поездки дал машине полное техобслуживание. Ночует и отдыхает футбольный болельщик в переделанном из мобильной бани фургончике. Говорит, что такое неспешное путешествие позволяют поближе познакомиться с другими странами и их жителями.

«Беларусь – супер!» Мы поговорили с немцем, который едет на ЧМ на «пивной бочке»-4

Губерт Вирт, футбольный болельщик (Германия):
Беларусь – супер! У вас красивая природа, хорошие дороги и очень чисто. А еще отличные люди. Мне часто сигналят, машут руками и улыбаются. Я планирую завершить свое путешествие через пять дней. Остается проехать примерно 800 километров.

«Беларусь – супер!» Мы поговорили с немцем, который едет на ЧМ на «пивной бочке»-7

Губерт Вирт рассчитывает успеть в Москву на открытие мундиаля 14 июня, а также посетить Санкт-Петербург. Болеть, естественно, будет за команду Германии. Но считает, что действующим чемпионам мира защитить титул будет очень сложно и ставит на победу сборной Франции.

# Чемпионат мира по футболу # общество # Губерт Вирт # Фотофакт

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