«Беларусь – супер!» Мы поговорили с немцем, который едет на ЧМ на «пивной бочке»

Новости Беларуси. Дороги на большой футбол ведут через Беларусь: немецкий пенсионер едет на чемпионат мира в Россию на раритетном тракторе с фургончиком в виде пивной бочки (в первый раз его заметили еще на границе), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губерт Вирт выехал из Германии еще в середине мая и каждый день преодолевает в среднем по 100 километров. Едет в основном по сельским дорогам – на больших трассах его тихоходу движение запрещено.