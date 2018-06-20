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Лучший бомбардир. Роналду продолжает устанавливать рекорды по количеству забитых голов

20 июня 2018 14:34
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Новости Португалии. Криштиану Роналду продолжает устанавливать рекорды.

В матче против Марокко футболист забил 85 гол за национальную сборную Португалии. Тем самым Роналду стал рекордсменом по количеству забитых мячей среди европейских игроков.

Нынешний гол помог португальцу опередить венгра Ференца Пушкаша, на счету которого 84 мяча. До мирового рекорда голов за сборную, который принадлежит иранцу Али Даеи, Роналду осталось забить 24 мяча.

Также Роналду пока является самым результативным бомбардиром нынешнего ЧМ – на его счету четыре гола. Португалец обогнал игрока сборной России Дениса Черышева, на счету которого три гола.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают (читайте здесь). 

# Чемпионат мира по футболу # Криштиану Роналду

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