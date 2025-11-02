Фельдман: единая Евразия неизбежна, и «сошьёт» это пространство экономическая мощь Китая с РФ
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз рассуждаем о группе стран, которые называют (или называли) себя коллективным Западом – и это к вопросу о единстве. Такой ли Запад коллективный и насколько он един?
Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):
Я буду здесь оптимистом. Единая Евразия неизбежна, и «сошьет» это пространство воедино экономическая мощь Китая в сочетании с военной мощью Российской Федерации. Но произойти это может только после того, как будет разрушен Евросоюз институционально, то есть он прекратит свое существование как международное интеграционное объединение. И после того как прекратит свое существование НАТО.
Я понимаю, что это сейчас звучит очень громко, но достаточно только НАТО продемонстрировать неспособность защитить одну из его отдельно взятых стран, как все другие тут же переосмыслят целесообразность членства в этом блоке. Я ни на кого конкретно не намекаю.
Павел Фельдман:
Трамп экономически выиграл, безусловно, от текущих противоречий между Россией и Украиной, Россией и Евросоюзом. Он зарабатывает на войне, но имиджево проиграл, потому что на международной арене Украина все равно рассматривается как клиент Вашингтона. И когда этого клиента демонстративно бьют по лицу, что это такое? Значит, белый господин за океаном не способен его защитить?
И тут Тайвань начинает думать: а стоит ли на этого белого господина полагаться в вопросах безопасности? Тайвань здесь не одинок. И они все больше и больше начинают посматривать в сторону России, Беларуси, Китая. Посмотрите на того же Орбана и Фицо. Он ничем не брезгует, он на всех мероприятиях Евросоюза ведет себя как надо, но иногда выходит кофе попить при важных голосованиях, а на саммит Шанхайской организации сотрудничества тоже приезжает. Он видит контуры этой единой Евразии будущего.
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