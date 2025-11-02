Богодель: налаживания отношений с ЕС в ближайшее время ждать точно не придётся

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз рассуждаем о группе стран, которые называют (или называли) себя коллективным Западом – и это к вопросу о единстве. Такой ли Запад коллективный и насколько он един?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Здесь сказать достаточно сложно, но я все-таки не рисую такую радужную картинку по поводу того, что вот-вот у нас что-то наладится с Евросоюзом. Я думаю, что в ближайшей перспективе этого ждать нам однозначно не придется.

Но самое главное – нужно четко осознавать и понимать. Я хочу вернуться к тому, что говорила Урсула фон дер Ляйен. Ведь сегодня в основе военной политики Европы лежит нанесение стратегического поражения России. Я хочу акцентировать на это внимание.

Вернусь к тому, какие цели специальной военной операции. Российская Федерация четко их определила для США и НАТО. Причем Трамп уже вышел, по сути, из этого конфликта. Ведь Марко Рубио сказал: мы ведем прокси-войну против России, фактически признав это. Но сегодня Штаты вышли и поднялись над этой проблемой, чтобы теперь быть «арбитром» всего происходящего вокруг.

И тут начинается очень интересная игра. Вот эта же самая Урсула фон дер Ляйен, если внимательно прочитать про ее обороноспособность, конкурентоспособность... Она легла под игру Трампа. Вы посмотрите, что отличает сегодня руководство европейской верхушки от национальных государств, той же Франции, ФРГ с Мерцем, со Стармером Британии и всего остального. А легла в каком плане?