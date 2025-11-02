7 кандидатов скончались прямо перед выборами – экс-депутат Бундестага о репрессиях в Германии

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз рассуждаем о группе стран, которые называют (или называли) себя коллективным Западом – и это к вопросу о единстве. Такой ли Запад коллективный и насколько он един?

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, председатель Международного совета российских немцев:

Мы же все стали свидетелями тому, что у нас в Северном Рейне-Вестфалии перед выборами семь кандидатов от «Альтернативы для Германии», кандидаты в Земельный парламент, вдруг почему-то скончались прямо перед выборами. Это же не по статистике. Я сам на себе испытал это все. Мне машину разбили вдребезги, мои фирмы, счета заблокировали. И это только потому, что я хочу мира. Это только потому, что я говорю, что нет народа на Земле, который достоин унижения. Гитлер делал это с евреями. Неужели вам мало этого примера, с чего все начиналось тогда? И не знаю, что я неправильно говорю. Но факты есть факты. Европейский союз и европейский истеблишмент ушли от всех своих постулатов – права человека и прочее. Месяц назад у нас пастора одного дома арестовывали, в 6 утра взорвали дверь, 150 спецназовцев старика, пастора христианской церкви, избили, сломали нос, ребра. Он полтора часа лежал на полу со связанными руками без оказания какой-то помощи.