7 кандидатов скончались прямо перед выборами – экс-депутат Бундестага о репрессиях в Германии
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз рассуждаем о группе стран, которые называют (или называли) себя коллективным Западом – и это к вопросу о единстве. Такой ли Запад коллективный и насколько он един?
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, председатель Международного совета российских немцев:
Мы же все стали свидетелями тому, что у нас в Северном Рейне-Вестфалии перед выборами семь кандидатов от «Альтернативы для Германии», кандидаты в Земельный парламент, вдруг почему-то скончались прямо перед выборами. Это же не по статистике. Я сам на себе испытал это все. Мне машину разбили вдребезги, мои фирмы, счета заблокировали. И это только потому, что я хочу мира. Это только потому, что я говорю, что нет народа на Земле, который достоин унижения. Гитлер делал это с евреями. Неужели вам мало этого примера, с чего все начиналось тогда?
И не знаю, что я неправильно говорю. Но факты есть факты. Европейский союз и европейский истеблишмент ушли от всех своих постулатов – права человека и прочее. Месяц назад у нас пастора одного дома арестовывали, в 6 утра взорвали дверь, 150 спецназовцев старика, пастора христианской церкви, избили, сломали нос, ребра. Он полтора часа лежал на полу со связанными руками без оказания какой-то помощи.
Игорь Позняк, ведущий:
Об этих совершенно жутких вещах центральные немецкие газеты пишут?
Вальдемар Гердт:
Пишут. На следующий день было в газете, что вчера произошла большая операция в городе Дюйсбург. И по заявлению о незаконном хранении оружия были проведены обыски в доме у пастора и в его церкви, где выломали все двери. Оружие обнаружено – в верхней строчке. И потом внизу – две воздушки в детском тире и нунчаки.
Но читают-то люди сверху. Ох, ты посмотри, христианский пастор хранил нелегально оружие… Это элементы пропаганды, элементы влияния на мировоззрение, которому подвержены все жители Евросоюза. 24 на 7 лаборатории вырабатывают элементы перекодирования сознания и подсознания. Это очень серьезные вещи.
Я имею возможность об этом говорить, потому что вижу и ту сторону, и эту. Я знаю русский язык и знаю немецкий. Я был немецким депутатом парламента четыре года и видел, что там творится изнутри. И я знаю и общественное политическое движение. Поэтому то, что сейчас происходит, это перекодирование подсознания населения Евросоюза и подготовка к войне.
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