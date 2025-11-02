Фельдман: нагнетание атмосферы войны – единственное, что позволяет удерживать власть лидерам ЕС

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз рассуждаем о группе стран, которые называют (или называли) себя коллективным Западом – и это к вопросу о единстве. Такой ли Запад коллективный и насколько он един?

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):

Европейский союз – это царство, разделенное в себе, но эта оголтелая русофобия, которая сейчас там царит, выступает едва ли не главным сплачивающим фактором на уровне НАТО и самого ЕС. Это главный инструмент, при помощи которого Брюссель удерживает подчинение государства на национальном уровне. Причем эти либералы-глобалисты, которые стоят во главе самого Евросоюза и ключевых его государств, они же не пользуются популярностью даже половины собственного населения.

И единственное, что им сегодня позволяет удерживать власть, – это нагнетание атмосферы войны с Россией и с Беларусью. Потому что они уже просчитывают ситуацию, где они проиграли выборы. Мы видели пример Румынии, которая до этого позиционировала себя как более-менее демократическое государство. Не понравился альтернативный кандидат, имевший очень большие шансы на победу, – обвинили в сотрудничестве с Россией и просто отстранили от выборов.