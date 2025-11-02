Беларусь на пороге ВНС. Как идёт подготовка и что в приоритете у делегатов?

Итоги пятилетки и задачи на новый период совсем скоро обсудят на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в декабре. Подготовка к этому событию уже началась. Курирует процесс премьер-министр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конкретная повестка дорабатывается, но понятно, что на ВНС рассматриваю магистральные вопросы, которые будут иметь прямое влияние на нашу жизнь. А потому к подготовке приступили и будущие делегаты.

Всем привет, мои дорогие друзья. Я вас опять встречаю в агрогородке Ополь. И это ваш последний шанс переехать в это прекрасное место.

На ваших экранах не вирусная реклама, а самый настоящий продуманный бизнес-ход. Разрекламировать свой агрогородок местный сельсовет решил довольно необычным способом. И получилось.

Это непосредственно один из домов, который купили иностранные граждане, жители Германии. Всего за этот период, когда мы начали работать именно с блогерами, было продано около 40 домов.

К такому пиар-ходу обратились 2 года назад. Эффект был мгновенный. Продающиеся за бесценок домики оценили как самый настоящий клад. Разлетелись чуть ли не за неделю. Активизировались иностранцы, школа приросла учениками, даже на местные сельхозпредприятия пришли новые работники. Изначальному скептическому взгляду на такие современные меры у председателя сельисполкома просто не осталось места.

Блогер Татьяна сказала, что после выхода видеоролика ждите звонков со всех концов света. Оно так и получилось.

Инициативный председатель с таким же воодушевлением подходит и к благоустройству родного агрогородка. Надо уделять этой работе не только 8 часов своего рабочего времени, а, наверное, все 24, потому что иногда и во сне решаешь подобные вопросы. В Опольском сельсовете 9 населенных пунктов. С некоторых пор ответственность у Галины Ворошиловой возросла – избрана делегатом ВНС. Всего с Ивановского района пять человек. У каждого свои идеи и приоритеты: развитие инфраструктуры, привлечение молодых специалистов и, конечно, экономика.

Галина Ворошилова, председатель Опольского сельского исполнительного комитета:

Работа у нас основана на трех китах: заселение пустующих домов, заполнение вакантных рабочих мест и пополнение учениками наших школ.

Раннее утро, Светлана Авдеюк на своем мопеде спешит на работу к тем, кто стали уже по-настоящему родными. Называть коров по именам в этой маленькой молочной деревне сейчас и не принято. Как-никак 800 подопечных. Заботятся и о качестве жизни, и о фигуре каждой пятнистой красотки.

Привесы у нас стабильные должны быть: от 650 до 800, потому что если будет больше, они будут жирные, а нам надо средненькие.

И такую любовь к деревне и агротруду привила родная тетя, на тот момент руководившая фермой. Маленькая Светлана ходила за ней буквально по пятам. Светлана Авдеюк, бригадир производственной бригады в животноводстве фермы «Збураж»:

Мать тоже дояркой, а отец ухаживал за лошадьми. Если начать все сначала, все равно бы выбрала именно ферму.

3 года назад начинала Светлана и свой путь депутата. Делегат в ВНС уже год. Кто, как не она, знает агросферу изнутри. Светлана Авдеюк:

Раньше были привесы поменьше, сейчас привесы большие, нормальные. Современная техника, людей меньше задействовано. Раньше человек 20 надо. Сейчас только у меня семь человек.

Жаль, что молодежь такой аграрный результат привлек едва ли. Это как раз один из тех вопросов, над которым работает сегодняшний делегат. Молодые кадры, инициативные, с новым взглядом, сельскому хозяйству нужны. Подробнее в видео.

Геннадий Живеня, директор ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»:

Мы, делегаты Всебелорусского народного собрания, проводили очень большую работу в коллективах. Приходилось выступать и в школах, и в сельскохозяйственных коллективах. Хочу сказать, что народ интересовался и задавал очень много вопросов. Почему? Потому что появился новый, можно сказать, государственный орган.