Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз рассуждаем о группе стран, которые называют (или называли) себя коллективным Западом – и это к вопросу о единстве. Такой ли Запад коллективный и насколько он един?
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, председатель Международного совета российских немцев:
Идея [единой Евразии от Лиссабона до Владивостока – прим. ред.] действительно прекрасная, я очень часто использую в моих выступлениях именно этот термин, потому что для меня это единственное естественное состояние нашей территории, на которой мы живем, которое обеспечит благосостояние нашим народам и на поколения вперед. Понятно, что есть противники этого вопроса, и они тоже имеют свои интересы в этом. Но я думаю, что, если человечество все-таки еще имеет шанс на дальнейшее существование – путем слома, путем кризиса или все-таки эволюционным путем – мы придем к этому экономическому решению, где Европа от Лиссабона до Владивостока будет сотрудничать, работать. И только так мы можем создать архитектуру безопасности.
Самая большая проблема сейчас в том, что, например, я вижу в Германии – все политики поднимались по своей карьерной лестнице по лекалам американского Госдепа и американского истеблишмента. То есть ты мог попасть в политику и подняться только тогда, когда ты угодил своему заокеанскому куратору.
Понимание того, что Германия суверенная, наверное, мы все взрослые, понимаем… Нет, Германия была и есть, и еще, наверное, какое-то время будет именно колонией США, мы находимся в состоянии оккупации, и никуда это не деть. Ведь де-факто это так. И теперь что получилось? На Мюнхенской конференции Вэнс сказал: отстаньте вы от нас, занимайтесь сами своими делами. Мы занимаемся Америкой, все, что нам выгодно, мы будем делать, а вы займитесь своими делами, своими государствами.
Вальдемар Гердт:
Это был уникальный момент, когда я в Берлине оборвал все телефоны. Я говорю, вы же видите, вам дали возможность. Поднимайте голову сейчас, срочно восстанавливайте «Северный поток». Вам уже предлагают быть самостоятельными. Но менталитет болонки, которую хозяин воспитал, не позволил суверенно думать. Вы помните речь Мерца, первую речь, когда он сказал: я, к сожалению, должен признаться и всем нам сказать, что нам наверняка придется самостоятельно выстраивать свою систему безопасности. Это речь раба.
Свободный человек сказал бы: наконец-то, я хочу всех порадовать, мы имеем возможность самостоятельно заняться экономикой и безопасностью нашей страны. Это был бы суверенный, самостоятельный лидер. К сожалению, таких в Германии практически нет. Их всех вытравили. И теперь нам надо потихонечку их опять воспитывать, восстанавливать, чтобы вернуться к идее от Лиссабона до Владивостока.
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