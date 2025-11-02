Германия была, есть и ещё будет колонией США, мы находимся в состоянии оккупации – Гердт

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз рассуждаем о группе стран, которые называют (или называли) себя коллективным Западом – и это к вопросу о единстве. Такой ли Запад коллективный и насколько он един?

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, председатель Международного совета российских немцев:

Идея [единой Евразии от Лиссабона до Владивостока – прим. ред.] действительно прекрасная, я очень часто использую в моих выступлениях именно этот термин, потому что для меня это единственное естественное состояние нашей территории, на которой мы живем, которое обеспечит благосостояние нашим народам и на поколения вперед. Понятно, что есть противники этого вопроса, и они тоже имеют свои интересы в этом. Но я думаю, что, если человечество все-таки еще имеет шанс на дальнейшее существование – путем слома, путем кризиса или все-таки эволюционным путем – мы придем к этому экономическому решению, где Европа от Лиссабона до Владивостока будет сотрудничать, работать. И только так мы можем создать архитектуру безопасности.

Самая большая проблема сейчас в том, что, например, я вижу в Германии – все политики поднимались по своей карьерной лестнице по лекалам американского Госдепа и американского истеблишмента. То есть ты мог попасть в политику и подняться только тогда, когда ты угодил своему заокеанскому куратору.

Понимание того, что Германия суверенная, наверное, мы все взрослые, понимаем… Нет, Германия была и есть, и еще, наверное, какое-то время будет именно колонией США, мы находимся в состоянии оккупации, и никуда это не деть. Ведь де-факто это так. И теперь что получилось? На Мюнхенской конференции Вэнс сказал: отстаньте вы от нас, занимайтесь сами своими делами. Мы занимаемся Америкой, все, что нам выгодно, мы будем делать, а вы займитесь своими делами, своими государствами.