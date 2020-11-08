Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС

Новости Беларуси. 7 ноября произошло историческое событие для Беларуси. В масштабе нашей суверенной истории это сродни полету человека в космос: запуск первого реактора первой Белорусской атомной станции запускает необратимые изменения во всей нашей жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Теперь Беларусь не просто становится ядерной державой (об этом в Островце, подчеркивая значимость момента, много говорил Президент), теперь Беларусь начинает жить по-новому. А это и к вопросу об энергетической безопасности, и о принципиально новых возможностях для коммунального хозяйства и производства электротранспорта. Корреспондент СТВ побывала на открытии Белорусской атомной станции. И вот её эмоции За помощью в воплощении белорусской мечты обратились к более опытным США, Франции, Китаю, Чехии, России – у всех к тому моменту уже была не одна АЭС и опыт в строительстве. Выбор пал на ближайших союзников по целому ряду причин, ключевая из которых, конечно, безопасность проекта. Система защиты станции включает передовые технологии и выстроена по принципу матрешки.

Белорусская атомная станция сдавала всевозможные стресс-тесты, строительство проходило под пристальным наблюдением специалистов МАГАТЭ. Они подтверждали: построено в соответствии со всеми нормами ядерной безопасности. Гендиректор «Росатома» в Островце: если мы пойдём дальше строить здесь, Беларусь только выиграет

Страна, не богатая своими энергоресурсами, но с развитым промышленным производством, чтобы обеспечить его комфортную работу, по сути, может выбирать лишь из двух вариантов: либо покупать углеводороды и постоянно зависеть от тех, кто выставляет цены на них, либо перейти на альтернативные источники энергии. Что мы и сделали. «Для государств, которые увидят в Беларуси поставщика более дешёвой электроэнергии, это окажется решающим»

Уже исторические кадры. С этого момента Беларусь становится ядерной страной и, по сути, совершает революцию во внутренней энергетической системе. Александр Лукашенко: станция небезопасная, станция такая-сякая. А почему? Мы конкуренты западным странам