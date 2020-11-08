Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС
Новости Беларуси. 7 ноября произошло историческое событие для Беларуси. В масштабе нашей суверенной истории это сродни полету человека в космос: запуск первого реактора первой Белорусской атомной станции запускает необратимые изменения во всей нашей жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Теперь Беларусь не просто становится ядерной державой (об этом в Островце, подчеркивая значимость момента, много говорил Президент), теперь Беларусь начинает жить по-новому. А это и к вопросу об энергетической безопасности, и о принципиально новых возможностях для коммунального хозяйства и производства электротранспорта.
Корреспондент СТВ побывала на открытии Белорусской атомной станции. И вот её эмоции
За помощью в воплощении белорусской мечты обратились к более опытным США, Франции, Китаю, Чехии, России – у всех к тому моменту уже была не одна АЭС и опыт в строительстве. Выбор пал на ближайших союзников по целому ряду причин, ключевая из которых, конечно, безопасность проекта. Система защиты станции включает передовые технологии и выстроена по принципу матрешки.
Белорусская атомная станция сдавала всевозможные стресс-тесты, строительство проходило под пристальным наблюдением специалистов МАГАТЭ. Они подтверждали: построено в соответствии со всеми нормами ядерной безопасности.
Гендиректор «Росатома» в Островце: если мы пойдём дальше строить здесь, Беларусь только выиграет
Страна, не богатая своими энергоресурсами, но с развитым промышленным производством, чтобы обеспечить его комфортную работу, по сути, может выбирать лишь из двух вариантов: либо покупать углеводороды и постоянно зависеть от тех, кто выставляет цены на них, либо перейти на альтернативные источники энергии. Что мы и сделали.
«Для государств, которые увидят в Беларуси поставщика более дешёвой электроэнергии, это окажется решающим»
С запуском АЭС в полную мощь отпадет потребность в закупке более чем 4 миллиардов метров кубических природного газа. Случится это не раньше чем через полтора года, когда начнет работу второй энергоблок. Пока же только первый проходит важнейший этап – постепенное увеличение мощности реактора до значения 1 200.
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Уже исторические кадры. С этого момента Беларусь становится ядерной страной и, по сути, совершает революцию во внутренней энергетической системе.
Александр Лукашенко: станция небезопасная, станция такая-сякая. А почему? Мы конкуренты западным странам
Алена Сырова, корреспондент:
Озвученное пока может казаться чем-то недосягаемым. Любые большие начинания подвергаются критике. Так было и с БелАЭС. Но вспомните, сколько раз то, что сначала казалось вам неправильным, рискованным, спустя время оказывалось единственно верным решением. Это наша станция и наша энергия будущего.