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Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС

08 ноября 2020 18:42
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Новости Беларуси. 7 ноября произошло историческое событие для Беларуси. В масштабе нашей суверенной истории это сродни полету человека в космос: запуск первого реактора первой Белорусской атомной станции запускает необратимые изменения во всей нашей жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-1

Теперь Беларусь не просто становится ядерной державой (об этом в Островце, подчеркивая значимость момента, много говорил Президент), теперь Беларусь начинает жить по-новому. А это и к вопросу об энергетической безопасности, и о принципиально новых возможностях для коммунального хозяйства и производства электротранспорта.

Корреспондент СТВ побывала на открытии Белорусской атомной станции. И вот её эмоции

За помощью в воплощении белорусской мечты обратились к более опытным США, Франции, Китаю, Чехии, России – у всех к тому моменту уже была не одна АЭС и опыт в строительстве. Выбор пал на ближайших союзников по целому ряду причин, ключевая из которых, конечно, безопасность проекта. Система защиты станции включает передовые технологии и выстроена по принципу матрешки.

Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-4

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Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-7

Белорусская атомная станция сдавала всевозможные стресс-тесты, строительство проходило под пристальным наблюдением специалистов МАГАТЭ. Они подтверждали: построено в соответствии со всеми нормами ядерной безопасности.

Гендиректор «Росатома» в Островце: если мы пойдём дальше строить здесь, Беларусь только выиграет

Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-10

Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-12

Даже после ввода второго энергоблока Островецкая АЭС сможет обеспечить лишь 40 % потребностей страны. И тут уж впору задуматься о второй станции. Накануне, 7 ноября, Президент озвучил такую мысль, а мы уточнили у главы «Росатома» о таких планах.

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Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-15

Страна, не богатая своими энергоресурсами, но с развитым промышленным производством, чтобы обеспечить его комфортную работу, по сути, может выбирать лишь из двух вариантов: либо покупать углеводороды и постоянно зависеть от тех, кто выставляет цены на них, либо перейти на альтернативные источники энергии. Что мы и сделали.

«Для государств, которые увидят в Беларуси поставщика более дешёвой электроэнергии, это окажется решающим»

Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-18

Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-20

С запуском АЭС в полную мощь отпадет потребность в закупке более чем 4 миллиардов метров кубических природного газа. Случится это не раньше чем через полтора года, когда начнет работу второй энергоблок. Пока же только первый проходит важнейший этап – постепенное увеличение мощности реактора до значения 1 200.

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Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-23

Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-25

Уже исторические кадры. С этого момента Беларусь становится ядерной страной и, по сути, совершает революцию во внутренней энергетической системе.

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Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-28

Алена Сырова, корреспондент:
Озвученное пока может казаться чем-то недосягаемым. Любые большие начинания подвергаются критике. Так было и с БелАЭС. Но вспомните, сколько раз то, что сначала казалось вам неправильным, рискованным, спустя время оказывалось единственно верным решением. Это наша станция и наша энергия будущего.

Историческое событие. Беларусь стала ядерной страной: как запускали первую в стране АЭС-31

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# АЭС в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Алексей Лихачев # Виктор Каранкевич # Анатолий Бондарь # Фотофакт

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