В УВД Минской области чествовали молодых сотрудников, наставников, ветеранов и их семьи

В управлении внутренних дел Минского облисполкома сохраняют добрую традицию подводить итоги работы не только в подразделениях, но и на торжественных встречах, объединяющих поколения. В этот раз церемония прошла в Храме‑памятнике в честь Всех Святых – месте, где особенно ощущается связь истории и служения. Храм стал площадкой для встречи лучших сотрудников милиции столичного региона, их родителей, наставников, ветеранов, спортсменов и представителей культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед началом церемонии к собравшимся обратился настоятель храма протоиерей Федор Повный, подчеркнув важность преемственности и призвав молодых сотрудников равняться на старших товарищей. На торжественном приеме присутствовал начальник УВД генерал-майор милиции Андрей Любимов, который вручил заслуженные награды и благодарности. Особое внимание уделили молодым правоохранителям. Лучших отметили за инициативность, дисциплину и добросовестное отношение к службе. Благодарности получили и их родители – за достойное воспитание будущих защитников правопорядка.

Наталья Павлович:

Для меня большая честь присутствовать на данном мероприятии. Меня переполняют чувства и гордость за сына, который служит в органах внутренних дел. Также было очень почетно принимать благодарность из рук начальника УВД. Такие мероприятия очень важны. Они в очередной раз нам показывают, как важно в наше время уважать родителей ветеранов службы. Не остались без внимания и наставники. Их вклад в профессиональное становление молодых сотрудников был особо подчеркнут. Награды получили также спортсмены, прославляющие ведомство, активные ветераны и деятели культуры, поддерживающие личный состав своим творчеством.