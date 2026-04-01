В УВД Минской области чествовали молодых сотрудников, наставников, ветеранов и их семьи
В управлении внутренних дел Минского облисполкома сохраняют добрую традицию подводить итоги работы не только в подразделениях, но и на торжественных встречах, объединяющих поколения. В этот раз церемония прошла в Храме‑памятнике в честь Всех Святых – месте, где особенно ощущается связь истории и служения. Храм стал площадкой для встречи лучших сотрудников милиции столичного региона, их родителей, наставников, ветеранов, спортсменов и представителей культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед началом церемонии к собравшимся обратился настоятель храма протоиерей Федор Повный, подчеркнув важность преемственности и призвав молодых сотрудников равняться на старших товарищей. На торжественном приеме присутствовал начальник УВД генерал-майор милиции Андрей Любимов, который вручил заслуженные награды и благодарности.
Особое внимание уделили молодым правоохранителям. Лучших отметили за инициативность, дисциплину и добросовестное отношение к службе. Благодарности получили и их родители – за достойное воспитание будущих защитников правопорядка.
Наталья Павлович:
Для меня большая честь присутствовать на данном мероприятии. Меня переполняют чувства и гордость за сына, который служит в органах внутренних дел. Также было очень почетно принимать благодарность из рук начальника УВД. Такие мероприятия очень важны. Они в очередной раз нам показывают, как важно в наше время уважать родителей ветеранов службы.
Не остались без внимания и наставники. Их вклад в профессиональное становление молодых сотрудников был особо подчеркнут. Награды получили также спортсмены, прославляющие ведомство, активные ветераны и деятели культуры, поддерживающие личный состав своим творчеством.
Владимир Синяк, заместитель начальника УВД Миноблисполкома:
За 2025 год наши наставники подготовили десятки молодых сотрудников, которые уже сегодня показывают высокие результаты. И когда начальник УВД вручал сегодня благодарности лучшим из них, я видел в глазах молодых ребят искреннюю благодарность. Это дорогого стоит. Еще важно отметить, что физическая подготовка для сотрудника милиции – это вопрос дисциплины и стойкости. Наши спортсмены прославляют милицию Минской области на республиканских и международных соревнованиях. Они показывают пример остальным, как нужно тренироваться, как добиваться побед. Это здоровый дух и здоровое тело.
Торжественный прием в Храме-памятнике стал подтверждением того, что милиция Минской области – это единая семья, где чтят историю, поддерживают молодежь и помнят о героях, которые служили делу защиты людей.