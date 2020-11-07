Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»

Новости Беларуси. Наша страна теперь в числе немногих государств-обладателей мирного атома. Успешно завершен исторический проект суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства открыл атомную электростанцию.

Для всей энергосистемы – это эволюционный этап развития. В Островце дан торжественный старт работе первого энергоблока. Этот праздничный день определенно войдет в учебники белорусской истории. И вот этот самый момент.