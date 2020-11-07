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Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»

07 ноября 2020 14:48
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Новости Беларуси. Наша страна теперь в числе немногих государств-обладателей мирного атома. Успешно завершен исторический проект суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства открыл атомную электростанцию.

Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»-1

Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»-3

Для всей энергосистемы – это эволюционный этап развития. В Островце дан торжественный старт работе первого энергоблока. Этот праздничный день определенно войдет в учебники белорусской истории. И вот этот самый момент.

Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»-6

Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»-8

Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»-10

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция»:
Увеличить электрическую нагрузку энергоблока с текущего значения (370 МВт) до 400 МВт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, конечно. Сколько ждали этого момента. Увеличивай. Можем аплодировать.

Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»-13

Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»-15

Александр Лукашенко на открытии Белорусской АЭС: «Сколько ждали этого момента. Можем аплодировать»-17

Возведение собственной атомной станции для Беларуси – это возможность удешевить стоимость получения энергии, сократить импорт нефти и газа и в целом сделать энергетическую отрасль более независимой и безопасной, а национальную экономику – в большей степени конкурентоспособной.

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# АЭС в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Бондарь # Фотофакт

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