Новости по тегу #Алексей Лихачев

Лихачев: ситуация в Энергодаре ухудшается, город почти ежедневно обстреливают.
Ярчайший пример успешного взаимодействия и крупнейший реализованный проект в сфере энергетики – Белорусская АЭС. По поручению Президента за личное участие, помощь и поддержку в строительстве первой атомной электростанции в нашей стране глава правительства вручил Алексею Лихачеву орден Почета.
Речь о квантовых технологиях, разработке совместного программного обеспечения, радиационной медицине, цифровизации и не только. Стороны условились активизировать практическую работу в этих направлениях.
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