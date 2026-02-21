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Новости по тегу #Алексей Лихачев

Лихачёв сообщил об ухудшении ситуации в Энергодаре из-за атак ВСУ
21 февраля 2026 14:07

Лихачёв сообщил об ухудшении ситуации в Энергодаре из-за атак ВСУ

Турчин встретился с главой «Росатома». Как будем развивать сотрудничество?
25 июня 2025 14:11

Турчин встретился с главой «Росатома». Как будем развивать сотрудничество?

Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты
26 ноября 2024 16:59

Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты

Беларусь входит в топ планеты по проценту атомного электричества – гендиректор «Росатома»
25 мая 2024 17:25

Беларусь входит в топ планеты по проценту атомного электричества – гендиректор «Росатома»

Лихачёв рассказал о перспективах развития электротранспорта на территории Беларуси и России
24 мая 2024 16:54

Лихачёв рассказал о перспективах развития электротранспорта на территории Беларуси и России

Лукашенко: «Нет перспективы без чистой энергии». БелАЭС – история создания важнейшего объекта в Беларуси
05 ноября 2023 16:46

Лукашенко: «Нет перспективы без чистой энергии». БелАЭС – история создания важнейшего объекта в Беларуси

Гендиректор «Росатома» рассказал, как ядерные технологии помогут белорусской медицине
05 ноября 2023 07:33

Гендиректор «Росатома» рассказал, как ядерные технологии помогут белорусской медицине

Лукашенко: европейцы придут к нам, они уже поняли, что Америка их поставила в позу и ломает
03 ноября 2023 20:30

Лукашенко: европейцы придут к нам, они уже поняли, что Америка их поставила в позу и ломает

Белорусы примут участие в строительстве АЭС в Венгрии – глава «Росатома»
03 ноября 2023 20:13

Белорусы примут участие в строительстве АЭС в Венгрии – глава «Росатома»

Лихачёв о БелАЭС: «Никакой более безопасной станции в мире нет»
03 ноября 2023 19:11

Лихачёв о БелАЭС: «Никакой более безопасной станции в мире нет»

Министр энергетики: БелАЭС уже работает на экономику страны
03 ноября 2023 11:55

Министр энергетики: БелАЭС уже работает на экономику страны

Лихачёв: Беларусь по атомной энергетике может обогнать США
03 ноября 2023 11:39

Лихачёв: Беларусь по атомной энергетике может обогнать США