Александр Лукашенко: «БелАЭС – это новый шаг в будущее к обеспечению энергетической безопасности нашего государства»

Международное агентство по ядерной энергии поздравило жителей Беларуси со значимым для страны событием, а также поблагодарило руководство государства за то, что все рекомендации международных экспертов реально внедряются, потому белорусская АЭС – одна из самых безопасных в мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Белорусская атомная электростанция – это новый шаг в будущее к обеспечению энергетической безопасности нашего государства. Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20 % от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа и второго блока. Дальше больше (и я уже открыто сказал, что такое больше). Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не только в энергетику, но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании.

Вы знаете, что совсем недавно мною принято решение о том, чтобы электричество пришло в каждый дом, чтобы нам не пришлось туда тянуть разные коммуникации для того, чтобы обогреть дом, чтобы приготовить пищу, и для других целей.

Я специально так подробно говорю о многочисленных преимуществах, которые получают и люди, и наша страна в целом. Когда принималось решение о строительстве Белорусской атомной станции, это все учитывалось и просчитывалось. Но главным критерием для нас была безопасность нашей станции.