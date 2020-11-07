Александр Лукашенко: очень интересно, как отреагируют на американские выборы. Я могу и сейчас сказать – никак. Побоятся

Уделили внимание и мировой повестке. В частности, выборам в США. К этой гонке сейчас прикованы взгляды жителей всего мира. Для нас этот процесс особенно интересный, ведь именно наши западные и заокеанские партнеры критиковали недавнюю электоральную кампанию в Беларуси. А теперь сами оказались в эпицентре скандала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – оплот демократии... Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, это издевательство над этой демократией. А в чем они нас упрекали и могут упрекнуть? В нарушении неких демократических принципов – ну так мы смотрим на вас. И очень правильно задал риторический вопрос. Посмотрим, как ОБСЕ на это отреагирует, и как немецкий парламент – я вчера говорил – потребует повторных выборов в Америке. Очень интересно, как немцы, французы – супердемократы, да и англосаксы там и прочие отреагируют на американские выборы. Я могу и сейчас сказать – никак. Побоятся. Побегут поздравлять Джо Байдена – наверное, его объявят там победителем или он сам себя объявит. Но такого позора, такого унижения американцев… Надо было потренироваться, чтобы сотворить.

Мы увидели суть этой демократии – это болтовня. И лозунг: «демократия, демократия»… Никакой демократии нет. Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять.