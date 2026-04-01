Аренда госимущества и доходы учителей: что изменилось для белорусов с 1 апреля

Апрель принес белорусам некоторые изменения, которые касаются многих граждан страны. Так, с 1 апреля увеличена базовая арендная величина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост составит чуть больше 1 рубля и 20 копеек и теперь она составляет – 20 рублей 3 копейки. Величину применяют при расчетах арендной платы на недвижимость.

Также с сегодняшнего дня органы погранслужбы смогут проводить дактилоскопическую регистрацию в отношении некоторых иностранцев при пересечении госграницы. Касается это тех, кто подлежит депортации из нашей страны или представляет угрозу национальной безопасности.

Апрель принес хорошие новости педагогическим работникам. Вырастет доход у руководителей учреждений среднего специального и общего среднего образования, а также подразделений вузов. Размер надбавки составит 40 % от оклада.