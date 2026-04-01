Свыше 9 тыс. белорусских школьников обучаются в педклассах 

В Беларуси работает 967 педагогических классов, где обучается свыше 9 тысяч старшеклассников. Для них в столице прошел фестиваль «Вектор успеха», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие приняли ребята из всех регионов страны и их будущие коллеги из России. В течение пяти дней они проходили профессиональные пробы: разрабатывали методические материалы, участвовали в интеллектуальных и творческих конкурсах.

Маргарита Ясюлевич, учащаяся средней школы № 155 Минска: В фестивале я участвую второй раз. Первый раз в 10 классе я участвовала на сцене как от школы сценка. В этом же году я участвую как победитель. Я участвовала в конкурсе по портфолио «Я – педагог» и заняла третье место.

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка:

Глядя на наших педклассовцев, я уверена, что будущее будет прекрасным. Мы с ребятами общаемся постоянно. И когда с ними в диалоге в разных форматах задаешь вопрос: «Почему ты выбрал эту профессию?», я слышу ответ чаще всего: «В этой профессии большие смыслы». Это профессия, как говорил Рождественский, дальнего действия. Самое важное на Земле.

Педклассы, действующие в стране с 2015 года, регулярно организуют мероприятия для знакомства с будущей профессией – это дни самоуправления, фестивали и конкурсы.