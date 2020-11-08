«Для государств, которые увидят в Беларуси поставщика более дешёвой электроэнергии, это окажется решающим»

Новости Беларуси. Запуск атомной станции – это как ключ от сундука с большими возможностями. Мы спокойно сможем развивать электротранспорт (автобусы, троллейбусы, электромобили) – сегодня это мировой тренд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Конечно, мы строим станцию прежде всего для себя. Но экспортный потенциал никто не отменял.
Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
То, что сейчас идет «торгование» этими возможностями, это другой вопрос, это дело времени. Для государств, которые увидят в Беларуси поставщика более дешевой электроэнергии, конечно, это окажется решающим.
Алена Сырова, корреспондент:
Наиболее вероятные потенциальные покупатели нашего электричества – страны Балтии. Без нее они смогут обойтись совсем только тогда, когда перейдут на другие энергетические источники. Хотя и бравируют, грозят бойкотом, подогреваемые Литвой, руководство которой громче всех критикует БелАЭС на протяжении всех этапов строительства. Но что-то подсказывает, что в основе надуманного страха, который сеет официальный Вильнюс, простые политические подковерные игры.