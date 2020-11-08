«Для государств, которые увидят в Беларуси поставщика более дешёвой электроэнергии, это окажется решающим»

Новости Беларуси. Запуск атомной станции – это как ключ от сундука с большими возможностями. Мы спокойно сможем развивать электротранспорт (автобусы, троллейбусы, электромобили) – сегодня это мировой тренд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, мы строим станцию прежде всего для себя. Но экспортный потенциал никто не отменял.

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

То, что сейчас идет «торгование» этими возможностями, это другой вопрос, это дело времени. Для государств, которые увидят в Беларуси поставщика более дешевой электроэнергии, конечно, это окажется решающим.