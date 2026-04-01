От рождения ребенка до больничного: Минтруда расширяет электронные услуги

Сократить бумажные процедуры и сделать социальные услуги максимально быстрыми и удобными. В Беларуси продолжают развивать цифровые сервисы, которые автоматически срабатывают при наступлении важных жизненных ситуаций. Помимо проактивного назначения пенсии по инвалидности, Минтруда готовит новые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из ключевых новинок – комплексный сервис при рождении ребенка. На межведомственном уровне создается единая цифровая цепочка: родители смогут зарегистрировать малыша по месту жительства, оформить актовую запись в ЗАГСе и сразу инициировать назначение пособий и семейных выплат. Все – в одном окне.

Еще одна жизненная ситуация, требующая упрощения оформления, – утрата близкого. Сейчас процедура остается бумажной и сложной. Минтруда совместно с Минюстом переводит ее в электронный формат: появится возможность получить справку о смерти онлайн, зарегистрировать свидетельство в ЗАГСе и автоматически инициировать выплату пособия на погребение.

В ближайшее время стартует внедрение электронного листка нетрудоспособности. Вместе с Минздравом ведомство готовит переход от бумажного «зеленого» больничного к полностью цифровому документу, который будет доступен работодателю без участия работника. В этом году запланировано комплексное тестирование электронного назначения пособий по беременности и родам. Если технология подтвердит эффективность, ее масштабируют на всю страну и на другие виды временной нетрудоспособности.