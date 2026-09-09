Новости по тегу #АЭС в Беларуси

Беларусь занимает 35-е место среди более чем 160 стран в рейтинге достижения Целей устойчивого развития до 2030 года. Прогресс нашей страны по этим целям превышает 80%.
В начале 2000-х электричество закупалось за рубежом, а теплосети теряли каждую пятую гигакалорию. Сегодня же Беларусь сама экспортирует энергию, а уровень газификации стал одним из самых высоких на постсоветском пространстве.
«У нас ежегодно в плановом порядке проводятся плановые предупредительные ремонты. В этом году, в декабре месяце, запланирован плановый останов энергоблока для выполнения регламентных операций».
«Это те работы, которые в 2025-2026 год объективно проходят. Это мелиоративные работы, которые проводят местные предприятия, то есть на планомерной основе».
По последним данным, суммарная выработка станции достигла 60 миллиардов киловатт-часов, что позволило заместить около 16 миллиардов кубометров природного газа.
Любой чужой опыт волей-неволей примеряешь на себя. У нас же тоже станция. Но вы должны знать, что связи с обмелением рек и безопасностью БелАЭС нет. Наша станция нового поколения.
Это уже традиционная молодежная площадка, которая объединяет лучших в промышленности.
Наталья Кочанова ознакомилась с условиями работы персонала, посетила турбинное отделение и центральный пульт управления.
В честь сороковой годовщины чернобыльской аварии у мемориала прошла церемония награждения работников, которые принимали участие в ликвидации последствий. История 1986-го – пример героизма для целых поколений.
В нынешнюю пятилетку запланированы масштабные обследования: специалисты проверят 42 населенных пункта и шесть объектов.
Накануне в Хойниках и Брагине прошла акция МВД «По долгу службы и зову сердца».
В стране действует система трехэтапного контроля: проверка сырья, процесса переработки и готовой продукции. Для этого существует более 500 лабораторий и постов.
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