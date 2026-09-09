Прямой эфир

Новости по тегу #АЭС в Беларуси

Алейник: Беларусь входит в число лидеров по достижению Целей устойчивого развития
09 сентября 2026 05:45

Алейник: Беларусь входит в число лидеров по достижению Целей устойчивого развития

Чего достигли в энергетической отрасли Беларуси за 25 лет? Итоги масштабной модернизации
03 сентября 2026 16:54

Чего достигли в энергетической отрасли Беларуси за 25 лет? Итоги масштабной модернизации

Выполнение профилактических работ – на БелАЭС рассказали об остановке энергоблока в июле 2026-го
23 августа 2026 17:59

Выполнение профилактических работ – на БелАЭС рассказали об остановке энергоблока в июле 2026-го

В БелРАО опровергли фейки о начале строительство пункта захоронения РАО в Мстиславле
23 августа 2026 17:48

В БелРАО опровергли фейки о начале строительство пункта захоронения РАО в Мстиславле

БелАЭС стала одним из основных источников электроэнергии в стране
18 августа 2026 05:53

БелАЭС стала одним из основных источников электроэнергии в стране

Остановка АЭС из-за жары в Европе – почему Беларуси такое не грозит?
16 августа 2026 17:54

Остановка АЭС из-за жары в Европе – почему Беларуси такое не грозит?

Молодые специалисты БелАЭС поделились знаниями с коллегами из 35 стран на форуме в Подмосковье
17 июля 2026 17:19

Молодые специалисты БелАЭС поделились знаниями с коллегами из 35 стран на форуме в Подмосковье

Белорусскую атомную станцию с рабочим визитом посещает председатель Совета Республики
10 июля 2026 10:43

Белорусскую атомную станцию с рабочим визитом посещает председатель Совета Республики

Белорусские спасатели почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС
24 апреля 2026 11:37

Белорусские спасатели почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Доля загрязненных земель после аварии на ЧАЭС сократилась до 12%
24 апреля 2026 07:11

Доля загрязненных земель после аварии на ЧАЭС сократилась до 12%

В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС
24 апреля 2026 06:31

В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС

Генпрокуратура: за последние годы не возбуждено ни одного дела о продаже загрязненной радиацией продукции
23 апреля 2026 14:15

Генпрокуратура: за последние годы не возбуждено ни одного дела о продаже загрязненной радиацией продукции