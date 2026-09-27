Новости по тегу #Алена Сырова

«У нас были неоднократно выявлены в ходе мониторинга такие посты, за которые люди понесли административную ответственность».
«Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего Основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный Суд поступило 265 конституционных жалоб».
«Вы знаете, события осени 1939 года, в частности 17 сентября, это наиважнейшее историческое событие, если мы говорим о нем в общественно-политическом контексте».
«Те мужчины, которые служили 10 лет назад и сейчас приходят на сборы, чувствуют огромную разницу. У нас есть возможность заимствовать самый свежий опыт, опыт специальной военной операции».
Лукашенко прокомментировал планы Латвии ввести пошлины в 300% на белорусское зерно. И как быть с угрозами Прибалтики о приостановке автобусного сообщения?
Белорусский борт №1 в столицу Кыргызстана прилетел ближе к вечеру. К тому моменту в аэропорту Манас уже приземлились самолеты премьер-министра Индии, Пакистана, председателя КНР, главы России и других.
В 2001-м ее создавали прежде всего для решения вопросов региональной безопасности. Сегодня повестка гораздо шире: экономика, транспорт, цифровое развитие, гуманитарные связи. Да и сама география уже совсем другая.
«У нас ежегодно в плановом порядке проводятся плановые предупредительные ремонты. В этом году, в декабре месяце, запланирован плановый останов энергоблока для выполнения регламентных операций».
«Темп сейчас порядка 127 % к прошлому году, то есть мы уже на сегодня без малого 30 миллионов заработали».
Любой чужой опыт волей-неволей примеряешь на себя. У нас же тоже станция. Но вы должны знать, что связи с обмелением рек и безопасностью БелАЭС нет. Наша станция нового поколения.
«Около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям – это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии – 180 баллов».
Министр внутренних дел прокомментировал ситуацию.
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