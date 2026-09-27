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Новости по тегу #Алена Сырова

Почему Threads – угроза безопасности и за какие посты грозит ответственность? Объяснили в МВД
27 сентября 2026 18:00

Почему Threads – угроза безопасности и за какие посты грозит ответственность? Объяснили в МВД

Три года практике: Сивец оценил эффективность института конституционной жалобы
20 сентября 2026 17:46

Три года практике: Сивец оценил эффективность института конституционной жалобы

Очередной Youtube-канал СТВ был заблокирован! Чем так неугоден праздник День народного единства?
14 сентября 2026 21:14

Очередной Youtube-канал СТВ был заблокирован! Чем так неугоден праздник День народного единства?

«Без показухи». Чему учат на современных военных сборах – рассказали в Минобороны
13 сентября 2026 18:14

«Без показухи». Чему учат на современных военных сборах – рассказали в Минобороны

«Уже не в ногу – в ухо себе стреляют». Лукашенко о политике стран Прибалтики
11 сентября 2026 18:14

«Уже не в ногу – в ухо себе стреляют». Лукашенко о политике стран Прибалтики

VI Игры кочевников и встречи лидеров – итоги 1-го рабочего дня Лукашенко в Бишкеке
31 августа 2026 18:06

VI Игры кочевников и встречи лидеров – итоги 1-го рабочего дня Лукашенко в Бишкеке

Кыргызстан готовится принять саммит ШОС. Что обсудят лидеры стран – участниц?
30 августа 2026 16:44

Кыргызстан готовится принять саммит ШОС. Что обсудят лидеры стран – участниц?

Выполнение профилактических работ – на БелАЭС рассказали об остановке энергоблока в июле 2026-го
23 августа 2026 17:59

Выполнение профилактических работ – на БелАЭС рассказали об остановке энергоблока в июле 2026-го

52 млн долларов заработали на медтуризме в Беларуси за 2025-й! Что в топе процедур у иностранцев
17 августа 2026 17:11

52 млн долларов заработали на медтуризме в Беларуси за 2025-й! Что в топе процедур у иностранцев

Остановка АЭС из-за жары в Европе – почему Беларуси такое не грозит?
16 августа 2026 17:54

Остановка АЭС из-за жары в Европе – почему Беларуси такое не грозит?

Зачислен 781 абитуриент из 1400 заявлений – ректор БГМУ рассказал о наборе целевиков в 2026-м
10 августа 2026 17:52

Зачислен 781 абитуриент из 1400 заявлений – ректор БГМУ рассказал о наборе целевиков в 2026-м

Конфликт в столичном такси. История уже получила предварительную правовую оценку – разбираемся
26 июля 2026 17:40

Конфликт в столичном такси. История уже получила предварительную правовую оценку – разбираемся