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Александр Лукашенко: Конституцию в СИЗО и на улицах не напишешь. Это сложнейший документ

07 ноября 2020 17:25
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Новости Беларуси. 7 ноября во время визита в Островец Президент особо подчеркнул, что появление в нашей стране собственной атомной электростанции – это фактически революция в подходах к привычной жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И теперь во всех сферах упор будет на стимулирование использования электричества собственного производства.

Пользуясь случаем, журналисты расспросили Президента, в том числе и о том, как на простых белорусах скажутся подобные изменения.

Александр Лукашенко: Конституцию в СИЗО и на улицах не напишешь. Это сложнейший документ-1

Александр Лукашенко: Конституцию в СИЗО и на улицах не напишешь. Это сложнейший документ-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улицах не напишешь. Конституцию должны творить. Это сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества. А заказ – это те проблемы, которые мы поднимем снизу и таким образом мы вовлекаем миллионы не только в будущее обсуждение Конституции, но и формирование ее, написание ее фактически.

Александр Лукашенко: Конституцию в СИЗО и на улицах не напишешь. Это сложнейший документ-6

Поэтому это величайшее наше достояние и опыт наш – создание вот этих диалоговых площадок. Но еще раз подчеркиваю, вот поверьте, что будет так, как решит народ, никакой фальсификации не будет. Какую Конституцию примет народ, такая и будет. Такая и будет наша жизнь и такая будет наша власть. Жизнь у нас будет двигаться вперед, но, ни в коем случае, без всякой ломки и без катастроф. Нам это не надо.

Отметим, что дискуссионные площадки открыты для всех, кому действительно важно будущее Беларуси, а не просто лозунги.

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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