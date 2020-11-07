Александр Лукашенко: Конституцию в СИЗО и на улицах не напишешь. Это сложнейший документ

Новости Беларуси. 7 ноября во время визита в Островец Президент особо подчеркнул, что появление в нашей стране собственной атомной электростанции – это фактически революция в подходах к привычной жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И теперь во всех сферах упор будет на стимулирование использования электричества собственного производства.

Пользуясь случаем, журналисты расспросили Президента, в том числе и о том, как на простых белорусах скажутся подобные изменения.