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Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»

07 ноября 2020 11:44
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Новости Беларуси. Поистине историческое событие для Беларуси. Теперь у нас есть собственная атомная электростанция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония ее пуска с участием Президента состоялась в Островце.

Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»-1

Александр Лукашенко отметил, что по традиции к празднику 7 ноября в Беларуси ежегодно открывают важные, прорывные объекты, которые способствуют качественному скачку отечественной экономики и повышению уровня жизни людей. Островецкая АЭС – новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности нашего государства.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Разрешите доложить о ходе строительства атомной электростанции.

Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой.

Виктор Каранкевич:
В виде топлива используется слабообогащенный диоксид урана. Он изготовлен в виде таблеток. Вес этой таблетки – 5 грамм, обеспечивает замещение 350 килограмм нефти, 360 метров кубических природного газа, 400 килограмм угля.

Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»-7

Александр Лукашенко:
На весь срок службы?

Виктор Каранкевич:
Нет. Это замещение. То есть одна таблетка – это эквивалент, как будто мы сжигаем 360 метров кубических природного газа.

Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»-10

Александр Лукашенко:
Понятно. Я думал, в год столько сжигаем.

Виктор Каранкевич:
Нет, сжигаем больше. У нас все эти таблетки помещаются герметично в циркониевом стержне. Это так называемые ТВЭЛы, которых в общем количестве 312 штук, объединяются в одну тепловыделяющую сборку. Для полной загрузки реактора загружается 163 тепловыделяющие сборки.

Александр Лукашенко:
А сколько?

Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»-13

Виктор Каранкевич:
87 тонн.

Александр Лукашенко:
За одну загрузку мы загрузили 87 тонн?

Виктор Каранкевич:
Это 87 тонн самого урана.

Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»-16

Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»-18

Электроэнергия с атомной станции уже поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока пока работает не в полную силу. В ближайшие месяцы он выйдет на проектную мощность. Полностью сдать станцию в эксплуатацию планируют через два года.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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