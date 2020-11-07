Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»

Новости Беларуси. Поистине историческое событие для Беларуси. Теперь у нас есть собственная атомная электростанция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония ее пуска с участием Президента состоялась в Островце.
Новости Беларуси. Поистине историческое событие для Беларуси. Теперь у нас есть собственная атомная электростанция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония ее пуска с участием Президента состоялась в Островце.
Александр Лукашенко отметил, что по традиции к празднику 7 ноября в Беларуси ежегодно открывают важные, прорывные объекты, которые способствуют качественному скачку отечественной экономики и повышению уровня жизни людей. Островецкая АЭС – новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности нашего государства.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Разрешите доложить о ходе строительства атомной электростанции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой.
Виктор Каранкевич:
В виде топлива используется слабообогащенный диоксид урана. Он изготовлен в виде таблеток. Вес этой таблетки – 5 грамм, обеспечивает замещение 350 килограмм нефти, 360 метров кубических природного газа, 400 килограмм угля.
Александр Лукашенко:
На весь срок службы?
Виктор Каранкевич:
Нет. Это замещение. То есть одна таблетка – это эквивалент, как будто мы сжигаем 360 метров кубических природного газа.
Александр Лукашенко:
Понятно. Я думал, в год столько сжигаем.
Виктор Каранкевич:
Нет, сжигаем больше. У нас все эти таблетки помещаются герметично в циркониевом стержне. Это так называемые ТВЭЛы, которых в общем количестве 312 штук, объединяются в одну тепловыделяющую сборку. Для полной загрузки реактора загружается 163 тепловыделяющие сборки.
Александр Лукашенко:
А сколько?
Виктор Каранкевич:
87 тонн.
Александр Лукашенко:
За одну загрузку мы загрузили 87 тонн?
Виктор Каранкевич:
Это 87 тонн самого урана.
Электроэнергия с атомной станции уже поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока пока работает не в полную силу. В ближайшие месяцы он выйдет на проектную мощность. Полностью сдать станцию в эксплуатацию планируют через два года.