Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»

Новости Беларуси. Поистине историческое событие для Беларуси. Теперь у нас есть собственная атомная электростанция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония ее пуска с участием Президента состоялась в Островце.

Александр Лукашенко отметил, что по традиции к празднику 7 ноября в Беларуси ежегодно открывают важные, прорывные объекты, которые способствуют качественному скачку отечественной экономики и повышению уровня жизни людей. Островецкая АЭС – новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности нашего государства. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Разрешите доложить о ходе строительства атомной электростанции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой. Виктор Каранкевич:

В виде топлива используется слабообогащенный диоксид урана. Он изготовлен в виде таблеток. Вес этой таблетки – 5 грамм, обеспечивает замещение 350 килограмм нефти, 360 метров кубических природного газа, 400 килограмм угля.

Александр Лукашенко:

На весь срок службы? Виктор Каранкевич:

Нет. Это замещение. То есть одна таблетка – это эквивалент, как будто мы сжигаем 360 метров кубических природного газа.

Александр Лукашенко:

Понятно. Я думал, в год столько сжигаем. Виктор Каранкевич:

Нет, сжигаем больше. У нас все эти таблетки помещаются герметично в циркониевом стержне. Это так называемые ТВЭЛы, которых в общем количестве 312 штук, объединяются в одну тепловыделяющую сборку. Для полной загрузки реактора загружается 163 тепловыделяющие сборки. Александр Лукашенко:

А сколько?

Виктор Каранкевич:

87 тонн. Александр Лукашенко:

За одну загрузку мы загрузили 87 тонн? Виктор Каранкевич:

Это 87 тонн самого урана.