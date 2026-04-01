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24-летний закладчик из Кобрина задержан с поличным

01 апреля 2026 07:49
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Работа наркокурьером для 24-летнего жителя Кобрина закончилась задержанием с поличным. Операцию провели сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным оперативников, молодой человек трудился оптово-розничным курьером интернет-наркомаркета.

24-летний закладчик из Кобрина задержан с поличным-2

Дмитрий Суходольский, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома:
Сотрудники наркоконтроля Брестчины, совместно с коллегами из Минской области, задержали 24-летнего жителя Кобрина. Установлено, фигурант работал оптово-розничным курьером на интернет-магазин по продаже наркотиков. По указанию куратора, забирал крупные партии товара, на съемной квартире фасовал, а затем распространял на территории города Бреста и области через закладки. Преступная карьера молодого человека продлилась около двух недель. В тайниках обнаружено и изъято более 600 граммов особо опасного психотропного вещества Альфа-ПВП. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители подчеркивают: борьба с наркоторговлей остается приоритетом. А задержание курьера – еще одно доказательство, что цепочка распространения будет пресекаться на каждом этапе.

# Наркотики

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