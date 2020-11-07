Александр Лукашенко: мы с россиянами обязательно выполним то, о чём я мечтал: чтобы у нас появилась школа атомщиков
Новости Беларуси. Запуск атомной станции – это как ключ от сундука с большими возможностями. Только представьте: мы спокойно сможем развивать электротранспорт (автобусы, троллейбусы, электромобили) – сегодня это мировой тренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем более, мы уже взяли курс в этом направлении. И здесь же государство пошло навстречу: владельцам таких электромобилей – льготы при покупке.
Есть идея еще и создать кластер по производству компонентов для таких авто с участием ведущих белорусских предприятий.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот день навсегда, как я сказал, войдет в историю. С него начинается новая страница летописи Беларуси – современной, интеллектуальной, высокотехнологичной. Такой, какой мы вместе ее строим.
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Александр Лукашенко:
Электричество, чистый источник должен прийти в каждую семью. Поэтому нам еще мало, возможно, будет этой станции.
Я специально так подробно говорю о многочисленных преимуществах, которые получают и люди, и наша страна в целом. Когда принималось решение о строительство Белорусской атомной станции, это всё учитывалось и просчитывалось. Если бы мы тогда не приняли решение о строительстве станции, сегодня мы бы не приняли его и, наверное, никогда бы не приняли. Вот насколько важно действовать и принимать решения вовремя.
Когда планировали эту стройку, я очень просил и своего коллегу, друга, президента России Путина (без него не состоялся бы этот проект), спасибо ему за то, что он поддержал в свое время этот проект. Более того, выделил кредит для строительства этой станции. Поэтому я думаю, что мы с россиянами обязательно выполним то, о чем я мечтал: я хотел, чтобы у нас появилась школа своих атомщиков. И я просил россиян, чтобы рядом с россиянами трудились белорусы. Чтобы они не только строить – строить мы умеем, – но основные технологические операции освоили. И руководитель Росатома сегодня мне сказал, что белорусы готовы строить атомные станции по всему миру вместе с россиянами. Это великое дело.