Александр Лукашенко: мы с россиянами обязательно выполним то, о чём я мечтал: чтобы у нас появилась школа атомщиков

Новости Беларуси. Запуск атомной станции – это как ключ от сундука с большими возможностями. Только представьте: мы спокойно сможем развивать электротранспорт (автобусы, троллейбусы, электромобили) – сегодня это мировой тренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем более, мы уже взяли курс в этом направлении. И здесь же государство пошло навстречу: владельцам таких электромобилей – льготы при покупке. Есть идея еще и создать кластер по производству компонентов для таких авто с участием ведущих белорусских предприятий. Смотрите, какой сувенир подарили Александру Лукашенко в Островце

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот день навсегда, как я сказал, войдет в историю. С него начинается новая страница летописи Беларуси – современной, интеллектуальной, высокотехнологичной. Такой, какой мы вместе ее строим.