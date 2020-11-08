«Остановка производства влечёт очень большие потери». Как предприятие «Лакокраска» остаётся прибыльным во время пандемии

Новости Беларуси. Все предприятия Беларуси продолжают работать в штатном режиме, несмотря на попытки некоторых Telegram-каналов дестабилизировать ситуацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Да, находятся единицы из тысяч рабочих, которые то ли хотят обратить на себя внимание, то ли мечтают получить свои 30 серебряников (в данном случае – скорее злотых). Но большинство все же понимает, что политика политикой, а деньги сами себя не заработают. Для многих производство в их городе стало и вовсе делом жизни, куда вложено немало сил и таланта. Разве можно это разрушить собственными руками?

Еженедельно наши корреспонденты отправляются на разные предприятия страны, чтобы узнать, о чем же говорят в цехах. На этот раз побывали на знаменитой «Лакокраске». «Подслушано в цеху» от Галины Буро.

Настоящая кухня по приготовлению лакокрасочных материалов. Словно большим миксером краска перемешивается до однородности и нужной консистенции. Рецептуры в строгом секрете, а в цветовой палитре – тысячи оттенков.

Не сравнить с тем, как было еще лет 20 назад. Запаха от эмали меньше, сохнет быстрее, а изделия предварительно можно не грунтовать, с металла ржавчину убирать тоже не надо.

Жанна Мишкинь, инженер-технолог предприятия «Лакокраска»:

Разнообразие, выбор. Во-первых, материалы матовые уже. То есть может потребитель рассматривать нашу продукцию не только, как раньше было – глянцевые поверхности. Сейчас большой выбор.

Завод делает мир красочнее: от Африки до Бразилии, от Казахстана до стран Европы. Именно лидские лакокрасочные материалы использовались при строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане, да и узнаваемый цвет белорусских тракторов – заслуга заводчан.

И все же здесь не устают повторять: чтобы оставаться лидером отрасли, надо работать под растущие аппетиты рынка. Расслабишься – конкуренты в дамках, шах и мат. Потому «Лакокраска» стремиться постоянно удивлять новинками.

Андрей Гурчин, директор предприятия «Лакокраска»:

Наша новая разработка – это краски с молотковым эффектом. Если вы видите, дома, нанеся два слоя краски, образуется такой эффект, как будто металл, по которому побили молоточком, краска как будто полопалась.

Все партии готовой продукции проходят испытания.

Жанна Мишкинь:

Наша поверхность выдержала удары. Соответствует требованиям технических условий. Нет никаких трещин, повреждений.

Евгения Лыщик, ведущий инженер отдела технического контроля предприятия «Лакокраска»:

В случае, если выявлена несоответствующая продукция, вся партия будет забракована, а также будет перепроверена последующая партия и предыдущая более углублено.

По трудам и заслуга. В 2020 году на предприятии на 20 % удалось увеличить заработную плату, и это в период пандемии. 1 200 работников – самое крупное производство в Лидском районе. Много семейных династий. У аппаратчика цеха по производству эмалей и грунтов Валентины Заблоцкой с мужем на двоих стаж на предприятии больше 30 лет. А это уже не только химическая, но и личная цепочка, в нее вложена, пожалуй, частица души.

Валентина Заблоцкая, аппаратчик цеха по производству эмалей и грунтов предприятия «Лакокраска»:

Работа интересная. Конечно, когда у тебя что-то получается, всегда интересно.

Еще один вид продукции – фталевый ангидрит. Вот эти белые гранулы. Проще говоря, это основное химическое сырье для изготовления пластификаторов, резины, полуфабрикатных лаков и даже некоторых медикаментов. Производство для Беларуси уникальное и самое прибыльное на заводе.

Андрей Гурчин:

Продукт мирового качества, который ценят и в Европе, и в Азии, и в Америке. И поставляется он в больших объемах по всему миру. И, собственно говоря, проблем с продажей никогда не возникало.

Галина Буро, корреспондент:

Побочный продукт цеха – технологический пар. Им полностью обогревают предприятие и другие структурные подразделения завода. Также вырабатывают электрическую энергию, которой хватает частично обеспечить работу цеха. За счет такого снижения затрат удалось снизить себестоимость продукции всего завода на 6 %. То есть цена стала более приятной для потребителя.

Работа в цеху кипит, производство непрерывное. Ведь каждый понимает: чем больше отгрузят, тем больше заработают. Здесь точно некогда химичить интриги.

Александр Хутный, начальник цеха предприятия «Лакокраска»:

Остановка нашего производства влечет за собой очень большие потери в энергоресурсах. Так как это пар, нам приходится запускать паровой котел, тратить электроэнергию для того, чтобы запуститься. Это потери продукции и срыв некоторых контрактов, так как ежедневно у нас происходит отгрузка до 150 тонн, мы выпускаем в сутки 150 тонн и отгружаем. Если мы не соблюдаем контрактные условия, мы просто теряем потребителя.