Александр Лукашенко: станция небезопасная, станция такая-сякая. А почему? Мы конкуренты западным странам

Новости Беларуси. Сегодня в мире в 31 стране 190 АЭС. Развивать свою атомную энергетику мечтают многие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна в свое время пошла на такой важный шаг. И сегодня этот объект – большая гордость для небольшой, но независимой страны.

Виктория Ходосок, СТВ:

Но, видимо, для кого-то проект – кость в горле. И дышать нормально в таком состоянии, понимаем, сложно. Белорусская АЭС соответствует всем требованиям безопасности. И в чем бы там не упрекали завистники, этот факт не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ и ВАО АЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Станция небезопасная, станция такая-сякая. И пошло-поехало. А почему? А потому что мы конкуренты сегодня. Мы сегодня конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь. Наконец-то вы уже, наверное, поняли, чего они хотят. Как я всегда говорил: мы все равно построим эту станцию, потому что мы не делаем это бесконтрольно, мы не делаем что-то несовершенное. Мы не делаем то, что не делает весь мир. Финляндия, по-моему, строит сегодня атомную станцию. По периметру в России создано много атомных станций. В Украине не одна атомная электростанция. Польша вот готова построить эти четыре блока или четыре станции. Да и Литва уже заявляет, что они хотят построить. Так мы чем хуже? Если безопасность, там мы окружены этими энергоблоками (и более старыми блоками). У нас совершенный блок, самый современный. Мы чего должны бояться чего-то?