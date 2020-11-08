«Всё расходится и все хвалят». Радоман о том, как покупают белорусские колбасы в Москве

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:

Вы знаете, это борьба идет. Насколько я знаю, у меня друзей много в России, мы сегодня продаем и оптовую продукцию в России, и в принципе 95 % мясных консервов, говядину и свинину, мы реализуем в Москве, и довольно по приличным ценам, расходится и вопросов нет. И готовая продукция берется в Москве, и колбасы наши: сыровяленые, сырокопченые. Даже машина стоит грузится вечером, и утром она уже в Москве в магазинах. И ливерные колбасы, у которых укороченный срок годности, реализации. Все берется туда, все расходится и все хвалят. Поэтому дело не в том, что нас недооценивают люди, они оценивают. Везде, где белорусская продукция, не только нашего предприятия, да и всех предприятий, особенно молочная ценится продукция.