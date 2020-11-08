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«Всё расходится и все хвалят». Радоман о том, как покупают белорусские колбасы в Москве

08 ноября 2020 18:18
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Председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман стал гостем программы «В людях».  

Вадим Щеглов:   
Почему россияне не всегда оценивают наше качество, закрывая нам доступ на свои рынки?  

«Всё расходится и все хвалят». Радоман о том, как покупают белорусские колбасы в Москве-1

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:   
Вы знаете, это борьба идет. Насколько я знаю, у меня друзей много в России, мы сегодня продаем и оптовую продукцию в России, и в принципе 95 % мясных консервов, говядину и свинину, мы реализуем в Москве, и довольно по приличным ценам, расходится и вопросов нет. И готовая продукция берется в Москве, и колбасы наши: сыровяленые, сырокопченые. Даже машина стоит грузится вечером, и утром она уже в Москве в магазинах. И ливерные колбасы, у которых укороченный срок годности, реализации. Все берется туда, все расходится и все хвалят. Поэтому дело не в том, что нас недооценивают люди, они оценивают. Везде, где белорусская продукция, не только нашего предприятия, да и всех предприятий, особенно молочная ценится продукция.  

«Всё расходится и все хвалят». Радоман о том, как покупают белорусские колбасы в Москве-4

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# Беларусь-Россия # Экономика # Николай Радоман # Вадим Щеглов # Фотофакт

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