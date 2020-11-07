Александр Лукашенко рассказал, как изменятся отношения Беларуси и Америки после выборов в США

Уделили внимание и мировой повестке. В частности, выборам в США. К этой гонке сейчас прикованы взгляды жителей всего мира. Для нас этот процесс особенно интересный, ведь именно наши западные и заокеанские партнеры критиковали недавнюю электоральную кампанию в Беларуси. А теперь сами оказались в эпицентре скандала. Вместо того, чтобы подавать пример демократических и прозрачных выборов, пока демонстрируют беспрецедентное количество нарушений, несостыковок. И это еще официальные итоги не огласили.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никак не изменится. Ни один предыдущий, если он уйдет, ни новый, приходящий, на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, это бомбы, снаряды, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего. Поэтому я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Вы знаете, что президент там не то, что у нас – «авторитаризм и диктатура». Он там может вообще ничего не решать. Его Конгресс может повязать по рукам и ногам, как это было с Трампом. Тот, бедный, дергался-дергался, что-то хотел сделать – срок первый прошел, так ничего и не сделал. В этом его и главная беда.