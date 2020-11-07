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Александр Лукашенко рассказал, как изменятся отношения Беларуси и Америки после выборов в США

07 ноября 2020 14:16
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Новости Беларуси. Наша страна теперь в числе немногих государств-обладателей мирного атома. Успешно завершен исторический проект суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал, как изменятся отношения Беларуси и Америки после выборов в США-1

Появление в нашей стране собственной АЭС – это фактически революция в подходах к привычной жизни общества. Теперь во всех сферах упор будет на стимулирование использования электричества собственного производства.

Пользуясь случаем, журналисты расспросили Президента в том числе и о том, как на простых белорусах скажутся подобные изменения.

Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»

Александр Лукашенко рассказал, как изменятся отношения Беларуси и Америки после выборов в США-4

Уделили внимание и мировой повестке. В частности, выборам в США. К этой гонке сейчас прикованы взгляды жителей всего мира. Для нас этот процесс особенно интересный, ведь именно наши западные и заокеанские партнеры критиковали недавнюю электоральную кампанию в Беларуси. А теперь сами оказались в эпицентре скандала. Вместо того, чтобы подавать пример демократических и прозрачных выборов, пока демонстрируют беспрецедентное количество нарушений, несостыковок. И это еще официальные итоги не огласили.

Александр Лукашенко рассказал, как изменятся отношения Беларуси и Америки после выборов в США-7

Александр Лукашенко прокомментировал события в США и рассказал, как изменятся отношения Беларуси и Америки после смены (или нет) руководителя Белого дома.

Александр Лукашенко рассказал, как изменятся отношения Беларуси и Америки после выборов в США-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никак не изменится. Ни один предыдущий, если он уйдет, ни новый, приходящий, на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, это бомбы, снаряды, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего. Поэтому я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Вы знаете, что президент там не то, что у нас – «авторитаризм и диктатура». Он там может вообще ничего не решать. Его Конгресс может повязать по рукам и ногам, как это было с Трампом. Тот, бедный, дергался-дергался, что-то хотел сделать срок первый прошел, так ничего и не сделал. В этом его и главная беда.

# Беларусь-США # Александр Лукашенко # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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