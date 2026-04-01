В Беларуси ввели бронирование даты въезда для грузовиков в пункты пропуска

Забронировать дату въезда грузового транспорта в пункт пропуска. Такая возможность появилась с 1 апреля у автовладельцев. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бронирование даты осуществляется удаленно на сайте оператора системы электронной очереди «Белтаможсервис». Количество грузовиков, для которых возможна такая услуга, будет определяться по согласованию с Госпогранкомитетом и Таможенным комитетом. При этом, для каждого пункта пропуска с учетом пропускной способности.

Отметим, размер платы за регистрацию в системе электронной очереди составит 31,5 базовую величину за каждое транспортное средство. Такие изменения призваны повысить эффективность планирования грузоперевозок.