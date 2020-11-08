Корреспондент СТВ побывала на открытии Белорусской атомной станции. И вот её эмоции

Новости Беларуси. 7 ноября произошло историческое событие для Беларуси. В масштабе нашей суверенной истории это сродни полету человека в космос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Запуск первого реактора первой Белорусской атомной станции запускает необратимые изменения во всей нашей жизни. Александр Лукашенко: «БелАЭС – это новый шаг в будущее к обеспечению энергетической безопасности нашего государства»

Не менее важно и создание собственной школы ядерной энергетики – это кадры высочайшей пробы, это «сделано в Беларуси» и это звучит гордо. Корреспондент Алена Сырова провела день на главной белорусской новостройке века.

Алена Сырова, корреспондент:

Давайте начистоту. Мы, журналисты, настолько часто выходим в эфир, чтобы сообщить вам новости, каждый день становимся свидетелями такого количество событий, что удивить нас чем-то очень сложно. Разве что когда происходит что-то поистине грандиозное. Участниками такого события нам посчастливилось накануне стать. Для мира еще одной ядерной страной на карте стало больше. Для Беларуси это беспрецедентно новый этап, революция в некотором смысле. Для главы государства, уверена, тоже был особенный день. Александр Лукашенко поверил в этот проект когда-то и вложил в него всю душу.

Если говорить обо мне как о журналисте телеканала СТВ, то мне посчастливилось побывать на суперзакрытом, как и во всех странах, объекте – на действующей атомной электростанции. Посмотреть, как они устроена изнутри. Это действительно не может не впечатлять. На территории поистине грандиозного сооружения уже производят электроэнергию. Нашу, белорусскую! 15 лет назад перспектива строительства БелАЭС была окутана густым туманом.