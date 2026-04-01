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В Иране фиксируют масштабный ущерб объектам культурного наследия

01 апреля 2026 07:40
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В Иране фиксируют масштабный ущерб объектам культурного наследия – об этом заявил генеральный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. По его словам, разрушения затрагивают исторические дворцы, мечети и природные территории, которые оказались в зоне боевых действий. Ранее ЮНЕСКО выразила глубокую обеспокоенность судьбой всемирного наследия в Иране и регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране фиксируют масштабный ущерб объектам культурного наследия-2

В начале марта были повреждены Тегеранский дворец Голестан, который часто сравнивают с Версалем, а также историческая мечеть и дворец в Исфахане. Организация призвала все стороны конфликта обеспечить защиту культурных объектов.

В Иране фиксируют масштабный ущерб объектам культурного наследия-4

Хассан Фартуси, генеральный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Иране:
Когда разрушается инфраструктура, когда гибнут люди, мы всегда надеемся, что это можно восстановить. Но утрата культурного наследия – это трагедия. Что мы можем сделать? Я видел в глазах тех, кто защищает эти памятники, чувство полной беспомощности, и сам испытал его. Это катастрофа. Ничто не бывает столь беззащитным, как культурное и природное наследие.

ЮНЕСКО подчеркивает: уничтожение памятников – это не только материальный ущерб, но и утрата части человеческой идентичности. Организация продолжает мониторинг ситуации и призывает стороны конфликта соблюдать международные конвенции по защите культурного наследия.

# ЮНЕСКО # Конфликт на Ближнем Востоке # Новости Ирана

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