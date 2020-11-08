Гендиректор «Росатома» в Островце: если мы пойдём дальше строить здесь, Беларусь только выиграет

Новости Беларуси. Беларусь теперь в числе немногих государств-обладателей мирного атома. Успешно завершен поистине исторический проект суверенной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 7 ноября в Островце дан торжественный старт работе первого энергоблока. Контайнмент (здание реактора БелАЭС) сможет выдержать и землетрясение, и падение самолета, и внешнее воздействие, и внутреннее давление.

Белорусская атомная станция сдавала всевозможные стресс-тесты, строительство проходило под пристальным наблюдением специалистов МАГАТЭ. Они подтверждали: станция построена в соответствии со всеми нормами ядерной безопасности. Но гендиректор «Росатома» говорит: придирчивее всех контролеров со стороны оказались местные.

Кстати, россияне не задвинули в сторонку наших специалистов, как, возможно, поступили бы другие. Напротив, показывали, что к чему, учили, ведь подобного опыта у белорусов еще не было. В итоге сегодня на белорусской станции из 2 500 сотрудников только пару процентов – иностранцы.

Наших строителей уже попросили поработать на другой АЭС. Вероятно, белорусы будут строить и вторую АЭС в Венгрии – там планируют возведение еще одной станции с двумя энергоблоками.

Но это все скорее сопутствующие бонусы. Главная же цель куда глобальнее – ее никогда не скрывали. Алена Сырова, корреспондент:

Эксперты отмечают: БелАЭС – источник энергии для Беларуси «на вырост». Ведь наши промышленность и экономика будут развиваться, а значит, электричество понадобится. Александр Лукашенко: «БелАЭС – это новый шаг в будущее к обеспечению энергетической безопасности нашего государства» Кроме того, даже после ввода второго энергоблока Островецкая АЭС сможет обеспечить лишь 40 % потребностей страны. И тут впору задуматься о второй станции. 7 ноября Президент озвучил такую мысль, а мы уточнили у главы «Росатома» о таких планах.

Алексей Лихачев:

Строительство еще одного нашего блока здесь или еще одной атомной станции из двух блоков – это лучшая награда, которая только может быть. В этом смысле мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать. Понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50 % общестроительных работ сделано белорусскими специалистами. Вообще это уникальная ситуация во всем мире: и для наших проектов, и для любых других зарубежных. В случае, если мы пойдем дальше строить здесь, то, конечно же, еще большее количество добавленной стоимости, еще большее количество компетенций будет организовано белорусскими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость. Поэтому это не только награда для нас будет, но и возможность еще в очередной раз себя проявить. Я думаю, Беларусь только выиграет.