Испания запускает механизм компенсаций жертвам церковного насилия

В Испании государство впервые берет на себя ответственность за жертв сексуального насилия в католической церкви – даже в тех случаях, где расследование уже невозможно. Правительство и церковные власти подписали протокол, который позволит компенсировать ущерб пострадавшим, чьи дела закрыты по срокам давности или чьи обидчики умерли: речь идет о людях, которые десятилетиями оставались один на один со своей травмой. Механизм начнет работать с 15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандал вспыхнул после расследования Эль Паис в 2021-м, которое выявило более 1200 предполагаемых случаев. Но доклад омбудсмена три года назад показал куда более мрачную картину – сотни тысяч возможных жертв за десятилетия. Более 700 человек уже передали свои истории правозащитникам, многие впервые. Теперь омбудсмен будет рассматривать каждое дело и определять форму компенсации – финансовую, психологическую или моральную. Новый механизм создан для тех, кто не готов обращаться напрямую в церковь, опасаясь давления или повторной травматизации. Испания фактически признает: масштабы насилия были скрыты годами, а система защиты жертв – не работала.