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Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?

13 июля 2020 18:32
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Новости Беларуси. Здесь нет заснеженных гор и теплого моря, зато множество живописных возвышенностей, густых лесов, уникальных болотных массивов. А еще тысячи кристально чистых рек и озер. Не зря Беларусь ласково называют Синеокой и без преувеличения считают легкими Европы.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-1

Такая простая и скромная на вид, для многих наша страна еще та terra incognita. Чего стоят величественные замки и дворцы – живые символы истории. И это далеко не все, чем может похвастаться Беларусь. За новыми эмоциями и приключением сюда хотят попасть без преувеличения все.  

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-4

Отличный солнечный день, пойдем посмотрим!

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-7

Куда же без обязательного атрибута современного путешественника – смартфона? Десятки снимков, и это далеко не половина пройденного пути.

Матвей приехал в Беларусь из Канады. Новая страна буквально запала в душу сразу же, как только вышел из аэропорта.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-10

Матвей Матвиенко:    
У меня тут брат живет. Сказал, что здесь очень красивая страна и что хороший университет, и вот я решил попробовать. Мне дали приглашение, и я приехал.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-13

Теперь Матвей налаживает международные отношения в БГУ, а все свободное время посвящает изучению истории. Она ему тоже близка по духу – родители Матвея из Украины. Отсюда и тяга к европейскому континенту и хороший русский язык.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-16

Матвей Матвиенко:  
Я обожаю всю историю Советского Союза и Великой Отечественной войны. Вот тут есть «Линия Сталина», хотел бы поехать посмотреть, и в Брест съездить.  

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-19

Куда отправиться в первую очередь? Вопрос нелегкий. Благо, на все приключения у юноши время есть – в Беларусь приехал надолго. Любым гостям в нашей стране рады всегда. Развитие туризма – одно из приоритетных направлений социально-экономического развития республики.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-22

Но еще несколько лет назад иностранные туристы, желающие погостить в Беларуси, даже за краткосрочную визу платили приличные деньги, а на ее получение уходило время. Первое, по-настоящему масштабное, послабление в виде безвиза для зарубежных гостей пришло в 2014 году, когда в Минске проходил Чемпионат мира по хоккею.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-25

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди будут ехать не только чтобы посмотреть, как сыграет любимая команда, понаблюдать за этими процессами. Но у них подспудно, а может быть и самым главным, будет вопрос: что же это за страна? И мы должны показать всему миру, что мы действительно центральноевропейская цивилизованная страна.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-28

Тогда мировое первенство оказалось самым посещаемым в истории: всего на 64 матчах присутствовали больше 650 тысяч болельщиков. Из них 31 тысяча воспользовалась бонусом безвизового въезда в Беларусь.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-31

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:   
Благодаря грамотной своевременной аналитике, синхронизации между турбизнесом, регулятором и силовыми структурами высшее руководство страны приняло достаточно смелое, очень своевременное решение по безвизовому режиму, который дал поток.   

Беловежская пуща, старинный Гродно с некоторыми районами, включая одну из главных приграничных достопримечательностей – Августовский канал.   

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Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-34

Желанный туристический поток хлынул. Уже через четыре месяца гродненцы приветствовали пятитысячного безвизового гостя.   

Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

В 2018-м приграничный Брест вошел в безвизовую зону и спрос на туристические услуги резко возрос.

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-37

Сначала были поляки, за ними потянулись итальянцы и французы. За первый год безвиза приграничный регион посетили 135 тысяч европейцев – рост в два раза. Упрощение пограничного режима сильно взбодрило предпринимательский интерес. Новые кафе, магазины, медицинские центры – появилась возможность заработать и стремление в лучшем свете представить свой регион.   

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Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-40

Анна Рытова, директор гостиничного комплекса:  
Что европейскому туристу, что туристу из стран СНГ, им Беларусь очень нравится. Им нравится отдыхать у нас, потому что все доступно. Многие акцентируют на людей: говорят, что в Бресте очень отзывчивые люди.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-43

Настоящий туристический бум Брест пережил в 2019-м на свое тысячелетие. Тогда в городе всерьез задумались, где разместить гостей. Высокий интерес к белорусским регионам заставил правительство еще больше расширить границы гостеприимства и объединить две безвизовые территории Брестской и Гродненской областей в единый туристический маршрут, включив в него еще пять районов: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.   

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Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-46

Это возможность проехать сразу по многим интересным местам страны. Старинные замки, усадьбы, музеи, здравницы. К слову, туристов здесь ждали давно.   

Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Беларусь?

Еще ближе к миру Беларусь стала в феврале 2017-го. Прилетая через Национальный аэропорт Минск, стало возможным строить маршруты в любом направлении. Правда, уложится туристу нужно было ровно в пять дней.

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-49

Александр Лукашенко:   
Если будет мало пять дней, мы введем больший срок. Нам чего бояться? Мы открытая страна, у нас открытая экономика. Люди должны приезжать сюда открыто, это никому не вредит.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-52

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:   
С течением времени понимали, что этих дней мало. Потому что турист приезжает в Минск. День тратится, чтобы прилететь, оформить документы. Потом два-три дня погулять по Минску, потому что у нас достаточно много интересных достопримечательностей. Ну, и в принципе уже нужно уезжать. 

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-55

И Беларусь пошла навстречу. Уже в июле 2018-го указом Президента безвиз продлили до 30 дней. За полтора года поток гостей увеличился практически вдвое.

За четыре года существования безвизового бонуса через главные воздушные ворота в Беларусь прибыли около 360 тысяч иностранцев.  

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За время безвиза Беларусь стала настоящим туристическим магнитом. Индустрия гостеприимства, экономика в целом получили новый драйвер роста.     

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-58

Но со всем нашим радушием и открытостью важно было не потерять баланс и в безопасности – это очень важный фактор не только для путешественников, но и для самой страны. Не испортится ли за счет гостей репутация Беларуси, как страны где безопасно и спокойно? К слову, добропорядочных туристов оказалось большинство.  

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-61

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:   
Преступность нисколько не увеличилась, нисколько не увеличилось общее даже нарушение режимов пребывания. Как правило, иностранцы соблюдают наше законодательство, не совершают ни административных, ни уголовных тем более преступлений, соблюдают сроки пребывания и оставляют хорошие впечатления от пребывания на территории страны. Мы для этой категории лиц также внедрили так называемую электронную регистрацию, которая оказывается бесплатно.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-64

Беларусь – современная открытая страна с высоким уровнем развития. У нас своя культура, свой характер, и что особенно приятно – свое лицо. Это признают тысячи туристов. Чего стоит одна только медицина. Не уступает по качеству наше санаторно-курортное лечение. Высокий спрос на агротуризм. К нам едут и за спортивным азартом.   

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Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-67

Александр Лукашенко:   
Они нас подстегнули. Мы создадим хорошую спортивную инфраструктуру, мы подтянем гостиничный фонд (хотя у нас гостиниц хватает). Инфраструктуру, город, другие города. Ну и потом, учитывая, что у нас безвизовый въезд аж уже на целый месяц, это очень положительно скажется на туристической отрасли.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-70

Вторые Европейские игры. Атлетическое состязание Америка – Европа. Беларусь не только спортивная, гостеприимная, еще и музыкальная, фестивальная.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-73

Кузьма Лесняк, начальник отдела главного управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси:  
Сейчас будет уже 29-й по счету «Славянский базар» наш знаменитый в Витебске. Как в прошлом году, так и в этом году опять будет безвизовый въезд. Мы ждем гостей. Ну а для нас очередным этапом это будет в следующем году встреча чемпионата мира по хоккею с нашей соседней Латвией 2021 года. Там тоже будет организован безвизовый въезд.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-76

Причин посетить Беларусь много: наша история, леса, озера, люди. К нам хотят приехать посмотреть, а самое главное – вернуться сюда еще не раз. 

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Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-79

Ирина Воронович:   
Безвизовый въезд оправдал. И он работает, и людям действительно очень интересно и легко приезжать к нам – это очень важно. Сегодня рассматривается и поднимается вопрос о расширении не только въезда в Республику Беларусь через Национальный аэропорт Минск, но и через приграничные территории, которые, в общем-то, окружают нашу страну. На сегодняшний день работа ведется по безвизу в Витебской области. В перспективе, конечно, мы надеемся, что наша республика действительно станет территорией безвизового въезда, и каждый желающий сможет к нам без проблем приехать и получить массу удовольствий.  

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Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-82

Безвиз – это не только благо для иностранцев. Он положительно влияет на имидж нашего государства.   

Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-85

Александр Лукашенко:   
Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране.  

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Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?-88

Познакомиться, отдохнуть и навести мосты для будущего сотрудничества с Беларусью – все это сегодня. Оценка всему этому – «Сделано!» Держим курс на перспективное завтра.  

# Туризм # Экономика # Матвей Матвиенко # Александр Лукашенко # Филипп Гулый # Анна Рытова # Ирина Воронович # Алексей Бегун # Кузьма Лесняк # Фотофакт

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