Для многих ещё та terra incognita. Как изменилась туристическая Беларусь за время безвиза?

Новости Беларуси. Здесь нет заснеженных гор и теплого моря, зато множество живописных возвышенностей, густых лесов, уникальных болотных массивов. А еще тысячи кристально чистых рек и озер. Не зря Беларусь ласково называют Синеокой и без преувеличения считают легкими Европы.

Такая простая и скромная на вид, для многих наша страна еще та terra incognita. Чего стоят величественные замки и дворцы – живые символы истории. И это далеко не все, чем может похвастаться Беларусь. За новыми эмоциями и приключением сюда хотят попасть без преувеличения все.

Отличный солнечный день, пойдем посмотрим!

Куда же без обязательного атрибута современного путешественника – смартфона? Десятки снимков, и это далеко не половина пройденного пути. Матвей приехал в Беларусь из Канады. Новая страна буквально запала в душу сразу же, как только вышел из аэропорта.

Матвей Матвиенко:

У меня тут брат живет. Сказал, что здесь очень красивая страна и что хороший университет, и вот я решил попробовать. Мне дали приглашение, и я приехал.

Теперь Матвей налаживает международные отношения в БГУ, а все свободное время посвящает изучению истории. Она ему тоже близка по духу – родители Матвея из Украины. Отсюда и тяга к европейскому континенту и хороший русский язык.

Матвей Матвиенко:

Я обожаю всю историю Советского Союза и Великой Отечественной войны. Вот тут есть «Линия Сталина», хотел бы поехать посмотреть, и в Брест съездить.

Куда отправиться в первую очередь? Вопрос нелегкий. Благо, на все приключения у юноши время есть – в Беларусь приехал надолго. Любым гостям в нашей стране рады всегда. Развитие туризма – одно из приоритетных направлений социально-экономического развития республики.

Но еще несколько лет назад иностранные туристы, желающие погостить в Беларуси, даже за краткосрочную визу платили приличные деньги, а на ее получение уходило время. Первое, по-настоящему масштабное, послабление в виде безвиза для зарубежных гостей пришло в 2014 году, когда в Минске проходил Чемпионат мира по хоккею.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди будут ехать не только чтобы посмотреть, как сыграет любимая команда, понаблюдать за этими процессами. Но у них подспудно, а может быть и самым главным, будет вопрос: что же это за страна? И мы должны показать всему миру, что мы действительно центральноевропейская цивилизованная страна.

Тогда мировое первенство оказалось самым посещаемым в истории: всего на 64 матчах присутствовали больше 650 тысяч болельщиков. Из них 31 тысяча воспользовалась бонусом безвизового въезда в Беларусь.

Желанный туристический поток хлынул. Уже через четыре месяца гродненцы приветствовали пятитысячного безвизового гостя. Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста В 2018-м приграничный Брест вошел в безвизовую зону и спрос на туристические услуги резко возрос.

Анна Рытова, директор гостиничного комплекса:

Что европейскому туристу, что туристу из стран СНГ, им Беларусь очень нравится. Им нравится отдыхать у нас, потому что все доступно. Многие акцентируют на людей: говорят, что в Бресте очень отзывчивые люди.

Настоящий туристический бум Брест пережил в 2019-м на свое тысячелетие. Тогда в городе всерьез задумались, где разместить гостей. Высокий интерес к белорусским регионам заставил правительство еще больше расширить границы гостеприимства и объединить две безвизовые территории Брестской и Гродненской областей в единый туристический маршрут, включив в него еще пять районов: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.



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Это возможность проехать сразу по многим интересным местам страны. Старинные замки, усадьбы, музеи, здравницы. К слову, туристов здесь ждали давно. Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Беларусь? Еще ближе к миру Беларусь стала в феврале 2017-го. Прилетая через Национальный аэропорт Минск, стало возможным строить маршруты в любом направлении. Правда, уложится туристу нужно было ровно в пять дней.

Александр Лукашенко:

Если будет мало пять дней, мы введем больший срок. Нам чего бояться? Мы открытая страна, у нас открытая экономика. Люди должны приезжать сюда открыто, это никому не вредит.

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

С течением времени понимали, что этих дней мало. Потому что турист приезжает в Минск. День тратится, чтобы прилететь, оформить документы. Потом два-три дня погулять по Минску, потому что у нас достаточно много интересных достопримечательностей. Ну, и в принципе уже нужно уезжать.

И Беларусь пошла навстречу. Уже в июле 2018-го указом Президента безвиз продлили до 30 дней. За полтора года поток гостей увеличился практически вдвое. За четыре года существования безвизового бонуса через главные воздушные ворота в Беларусь прибыли около 360 тысяч иностранцев. Drop-off, FastTrack и другие непонятные слова. Как изменился национальный аэропорт после того, как ввели безвиз За время безвиза Беларусь стала настоящим туристическим магнитом. Индустрия гостеприимства, экономика в целом получили новый драйвер роста.

Но со всем нашим радушием и открытостью важно было не потерять баланс и в безопасности – это очень важный фактор не только для путешественников, но и для самой страны. Не испортится ли за счет гостей репутация Беларуси, как страны где безопасно и спокойно? К слову, добропорядочных туристов оказалось большинство.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Преступность нисколько не увеличилась, нисколько не увеличилось общее даже нарушение режимов пребывания. Как правило, иностранцы соблюдают наше законодательство, не совершают ни административных, ни уголовных тем более преступлений, соблюдают сроки пребывания и оставляют хорошие впечатления от пребывания на территории страны. Мы для этой категории лиц также внедрили так называемую электронную регистрацию, которая оказывается бесплатно.

Александр Лукашенко:

Они нас подстегнули. Мы создадим хорошую спортивную инфраструктуру, мы подтянем гостиничный фонд (хотя у нас гостиниц хватает). Инфраструктуру, город, другие города. Ну и потом, учитывая, что у нас безвизовый въезд аж уже на целый месяц, это очень положительно скажется на туристической отрасли.

Вторые Европейские игры. Атлетическое состязание Америка – Европа. Беларусь не только спортивная, гостеприимная, еще и музыкальная, фестивальная.

Кузьма Лесняк, начальник отдела главного управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси:

Сейчас будет уже 29-й по счету «Славянский базар» наш знаменитый в Витебске. Как в прошлом году, так и в этом году опять будет безвизовый въезд. Мы ждем гостей. Ну а для нас очередным этапом это будет в следующем году встреча чемпионата мира по хоккею с нашей соседней Латвией 2021 года. Там тоже будет организован безвизовый въезд.

Причин посетить Беларусь много: наша история, леса, озера, люди. К нам хотят приехать посмотреть, а самое главное – вернуться сюда еще не раз.



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Ирина Воронович:

Безвизовый въезд оправдал. И он работает, и людям действительно очень интересно и легко приезжать к нам – это очень важно. Сегодня рассматривается и поднимается вопрос о расширении не только въезда в Республику Беларусь через Национальный аэропорт Минск, но и через приграничные территории, которые, в общем-то, окружают нашу страну. На сегодняшний день работа ведется по безвизу в Витебской области. В перспективе, конечно, мы надеемся, что наша республика действительно станет территорией безвизового въезда, и каждый желающий сможет к нам без проблем приехать и получить массу удовольствий.



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Безвиз – это не только благо для иностранцев. Он положительно влияет на имидж нашего государства.

Александр Лукашенко:

Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране.



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