Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?
О Беловежской Пуще и её легендарных обитателях складывали стихи. Ещё в XVI веке Микола Гусовский написал свою «Песнь о зубре» – и не просто рассказал об этих древнейших животных, но и связал их с судьбой родного края и народа. Даже в описании зубра узнаётся характер белоруса, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
«Людзей не кране, як яго не зачэпяць:
Толькі няспынна глядзіць, рух найменшы цікуе,
Пільна на варце стаіць і сябе, і сямейкі».
Сейчас зубр считается неофициальным символом Беларуси – мощный, невозмутимый, излучающий жизненную энергию. А ведь мы могли его вовсе не увидеть – век назад эти животные были на грани вымирания. Именно здесь, в Пуще спасли этот вид, 70 лет восстанавливали популяцию!
Пущанский исполин – зверь осторожный. Любой шум может его спугнуть, а бегает зубр, несмотря на вес в тонну, с приличной скоростью – 50 километров в час! А прыгает на 2 метра в высоту!
Зубров в Беларуси можно увидеть не только в Беловежской Пуще, его изображение встречается повсюду. Он может быть миниатюрным сувениром и гигантской конструкцией.
Памятники-зубры установлены по всей нашей стране. Они сделаны из самых разнообразных материалов. Самый большой – 70-тонный металлический, который находится рядом с трассой «Брест-Москва».