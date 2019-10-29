Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?

О Беловежской Пуще и её легендарных обитателях складывали стихи. Ещё в XVI веке Микола Гусовский написал свою «Песнь о зубре» – и не просто рассказал об этих древнейших животных, но и связал их с судьбой родного края и народа. Даже в описании зубра узнаётся характер белоруса, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Людзей не кране, як яго не зачэпяць:

Толькі няспынна глядзіць, рух найменшы цікуе,

Пільна на варце стаіць і сябе, і сямейкі».

Сейчас зубр считается неофициальным символом Беларуси – мощный, невозмутимый, излучающий жизненную энергию. А ведь мы могли его вовсе не увидеть – век назад эти животные были на грани вымирания. Именно здесь, в Пуще спасли этот вид, 70 лет восстанавливали популяцию!

Пущанский исполин – зверь осторожный. Любой шум может его спугнуть, а бегает зубр, несмотря на вес в тонну, с приличной скоростью – 50 километров в час! А прыгает на 2 метра в высоту! Зубров в Беларуси можно увидеть не только в Беловежской Пуще, его изображение встречается повсюду. Он может быть миниатюрным сувениром и гигантской конструкцией.