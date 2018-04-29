Загадочный герой: история о брестском фонарщике, который 9 лет не дает жителям и туристам забыть историю города

Новости Беларуси. Есть такая профессия – фонарщик. Да-да, речь о том, кто вручную зажигает фонари, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это он каждый день зажигает фонари в окружении десятков туристов. По вечерам, когда от желающих сделать селфи нет отбоя. И ранним утром, в пять или даже в четыре, чаще в одиночестве, когда перед тушением фонарей можно подумать о земном.

Виктор Кирисюк, фонарщик:

Сейчас начался дачный сезон. Работы хватает. После зимы – весна: надо все поубирать, грядки делать, сажать. Детям особенно некогда – все на работе. На выходные внука беру.

За 9 лет электромонтер Виктор Кирисюк пропустил зажжение только один раз – в марте поехал в столицу за наградой. А так график отлажен как швейцарские часы: без выходных, праздников и больничных. Должность не только представительская, и многого, особенно на рассвете, обычный прохожий не видит.

Виктор Кирисюк:

Надо залить керосин, фитили подрезать. Раньше работал с электричеством, а сейчас приходится с керосином работать.

Вообще брестский фонарщик предпочитает троллейбус или автобус. А вот на дачу только своим авто. Среди фаворитов – советское. Было дело, пересел на иномарку. Но наездил на ней всего 100 километров, а летом поменял на колоритный «Москвич».

На своей «ласточке» и на встречу с внучками. Их компания – самая любимая. Да и без мундира как-то свободнее. Фото просят только родные – им не откажешь. Младшей Агате четыре, Злата уже пошла в школу, а пятиклассница Даша мечтает о карьере художника. Дедушка – поддержал.

А пока Виктор Кирисюк в роли дедушки, атрибуты аутентичного образа можно увидеть и даже пощупать в «Уголке фонарщика». Ремесленники сумели собрать внушительную коллекцию – своего рода зачатки будущего музея.

Петр Бутрим, СТВ:

Головной убор, часы, огниво и самое главное – уже узнаваемый туристами мундир фонарщика. Прикоснуться к истории города в этом необычном помещении может любой желающий. Главное, чтобы костюмчик сидел.

Не удержался и один из первых в «уголке» гостей – Дариуш Маньковски из польских Седлец.

Дариуш Маньковски, турист (Польша)

Я здесь третий раз. И с каждым годом Брест выглядит все лучше. Не знаю ни одного города в Польше, где эта традиция сохранялась бы и жила до сих пор. Это очень хорошая идея для привлечения туристов.

Работа над развитием, пожалуй, главного туристического бренда Бреста только началась. Ведь с фонарщиком связаны десятки легенд. По одной из них надо оторвать, а лучше и вовсе съесть его пуговицу.

Жан Васько, председатель профсоюза ремесленников Брестской области:

Мы не могли допустить, чтобы гости нашего города глотали металлические пуговицы фонарщика. Поэтому одна из брестских компаний сейчас разрабатывает шоколадные пуговицы фонарщика, которые можно будет смело проглотить.

Например, вместе с логотипом 1000-летия города. Он, кстати, уже давно нарасхват.

Александр Скиндер, директор кондитерской:

Была договоренность, что конфеты будут разных цветов и вкусов. С душицей, кориандром и хреном. Это то, чего в Европе не делают. Это не их национальные приправы. Что угодно со стола белоруса добавить в шоколад – это будет вкусно, оригинально и самобытно.