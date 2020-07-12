«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии

Новости Беларуси. Корреспондент Алена Сырова приняла участие в самом настоящем ритуале. Переносимся в Александрию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Купалье празднуют в темное время суток. Водят хороводы, плетут венки и очищают себя: тело – купанием в реке, душу – прыжками через костер. И, конечно же, ищут в лесу папараць-кветку к счастью и удаче.

На неделе в Александрии праздник Купалье собрал тысячи гостей. Более семисот народных мастеров и артистов. Километры торговых рядов, оформленных в лучших славянских традициях.

Праздник музыки и народного искусства. О самом интересном расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Признаюсь, приезжать в июле сюда, на берег Днепра в Александрию, для меня уже стало доброй традицией. Думаю, как и для многих гостей, которые каждый год приезжают на этот фестиваль, чтобы всем вместе, как и наши предки много лет назад, отпраздновать один из самых древних и красивых праздников – Купалье.

Вельмі так па-святочнаму адчуваем сябе.

Таких историй, когда приехал, понравилось и позвал друзей, в Александрии не счесть. Здесь говорят на разных языках, понимая друг друга. Знакомят со своими культурными особенностями и просто общаются. Уже 11 лет в июле здесь собираются ремесленники из разных точек славянского мира.

В 2020 году были опасения не встретить знакомых и друзей из соседних стран – все-таки вирусные ограничения могли стать помехой – но только не для тех, кто действительно хочет приехать.

Татьяна Самойленко, мастер по вышивке лентами (Украина):

Уже, наверное, раз пятый-шестой, поэтому мы постоянные посетители вашего фестиваля. Границы нам оказались не помехой. Вы действительно такие хлебосольные, вы хотите видеть хороших мастеров и хотите, чтобы это действительно был такой многонациональный фестиваль. Поэтому мы гордо присутствуем из Украины. Как гадают на венках в купальскую ночь Гостей в Александрии обычно так много, что близлежащие парковки забиты до отказа.

В 2020 году по понятным причинам свободнее, но за место все же приходится побороться. Кстати, организаторы фестиваля позаботились о тех, кто хочет остаться на уикенд на берегу Днепра. Для этого оборудовали палаточный городок.