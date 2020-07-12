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«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии

12 июля 2020 20:56
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Новости Беларуси. Корреспондент Алена Сырова приняла участие в самом настоящем ритуале. Переносимся в Александрию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Купалье празднуют в темное время суток. Водят хороводы, плетут венки и очищают себя: тело – купанием в реке, душу – прыжками через костер. И, конечно же, ищут в лесу папараць-кветку к счастью и удаче.

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-1

На неделе в Александрии праздник Купалье собрал тысячи гостей. Более семисот народных мастеров и артистов. Километры торговых рядов, оформленных в лучших славянских традициях.

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-4

Праздник музыки и народного искусства. О самом интересном расскажет Алена Сырова.

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-7

Алена Сырова, корреспондент:
Признаюсь, приезжать в июле сюда, на берег Днепра в Александрию, для меня уже стало доброй традицией. Думаю, как и для многих гостей, которые каждый год приезжают на этот фестиваль, чтобы всем вместе, как и наши предки много лет назад, отпраздновать один из самых древних и красивых праздников – Купалье.

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-10

Вельмі так па-святочнаму адчуваем сябе.

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-13

Таких историй, когда приехал, понравилось и позвал друзей, в Александрии не счесть. Здесь говорят на разных языках, понимая друг друга. Знакомят со своими культурными особенностями и просто общаются. Уже 11 лет в июле здесь собираются ремесленники из разных точек славянского мира.

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-16

В 2020 году были опасения не встретить знакомых и друзей из соседних стран – все-таки вирусные ограничения могли стать помехой – но только не для тех, кто действительно хочет приехать.

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-19

Татьяна Самойленко, мастер по вышивке лентами (Украина):
Уже, наверное, раз пятый-шестой, поэтому мы постоянные посетители вашего фестиваля. Границы нам оказались не помехой. Вы действительно такие хлебосольные, вы хотите видеть хороших мастеров и хотите, чтобы это действительно был такой многонациональный фестиваль. Поэтому мы гордо присутствуем из Украины.

Как гадают на венках в купальскую ночь

Гостей в Александрии обычно так много, что близлежащие парковки забиты до отказа.

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-22

В 2020 году по понятным причинам свободнее, но за место все же приходится побороться. Кстати, организаторы фестиваля позаботились о тех, кто хочет остаться на уикенд на берегу Днепра. Для этого оборудовали палаточный городок.

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-25

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В этом году темой вечернего концерта – кульминации праздника – стала «Моя Александрия».

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-28

Действительно, у каждого, кто хотя бы раз побывал здесь, она своя. Например, для нашего Президента это прежде всего самые теплые детские воспоминания. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам (подробнее здесь и здесь).

«Границы нам оказались не помехой. Вы действительно хлебосольные». Как прошёл праздник Купалья в Александрии-31

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Встречаться с друзьями, проверенными временем и новыми, на Купалье в Александрии – прекрасная традиция молодой независимой Беларуси. Основанная на опыте и мудрости наших предков, она объединяет тысячи тех, кто называет себя белорусами или просто любит эту землю.

# Фестиваль # общество # Евгений Поболовец # Алена Сырова # Татьяна Самойленко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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