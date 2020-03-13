Пекут хлеб на капустном листе и варят борщ из крапивы. Что ещё необычного готовят на Полесье

Здесь разливается клюквенный кисель и свекольный квас. Пахнет пампушками и грибным паштетом.

Галина Бабичева, полесская хозяюшка:

Дети из городов приезжают и говорят: «Мама, в печке навари картошку, чтобы горелики были». И с вускарками, так едят вкусно! Мы капусту парим в печи, в чугунах, а потом огуречным рассолом заливаем и объедение.

Люди на болоте знают толк в дарах природы. Что ни блюдо – смакота. В Хвоенске бабушкины рецепты берегут. Ева Трухоновец, полесская хозяюшка:

Хозяин принесет, я почищу, помою и посолю. Раньше было на соломе, сейчас соломы нет, так мы приспособились и готовим на укропе.

В своем детстве они ловили рыбу руками. И сейчас залив Припяти богат щукой, лещом, окунем, плотвой, красноперкой, налимом. Николай Васильевич «ловит удачу» на горох. Любимое хобби обходится в копеечку. Зона заповедная, но добыча оправдывает средства. Из мелкой рыбки закрывает консервы с постным маслом и томатной пастой. Николай Гриб, местный рыбак:

Самый большой рекорд – это сазан длиной метр и на вес он около 10 кг. Берутся побольше, но их очень трудно вытянуть. Самая вкусная жареная рыба – это густера.

Во главе полесского стола – хлеб. Любовь к нему воспитывали с детства и даже замешивали в люльке. Анастасия Теслюк, полесская хозяюшка:

Говорили: «Печка-матушка пеки». Ассоциация славянского человека печки с матерью, потому что у нас в женщинах горит огонь любви.

Местные хозяюшки пекут его на собственной ржаной муке с тыквенными семечками. Анастасия Теслюк:

Основную тайну, которую раскрыла моя бабушка: печь хлеб на капустном листе для того, чтобы он не пригорал к поду печи.

К хрустящей корочке борщ из крапивы – кладезь витаминов. Жгучую и молодую наши предки заготавливали по весне. Нарезали и ошпаривали. После такого первого работа точно пойдет в гору.

Ева Федорович, полесская хозяюшка:

Надо, чтобы картошечка варилась, мясо, косточки такие жирненькие чтобы были, можно немножко пшена добавить, да будет вкусно. Побольше сметанки, чтобы вкуснее было.

Ни грамма сахара! В крае бортников море натурального меда. Его используют в заквасках и вот в таких вареньях, как говорят полешуки, сыреньях.

В традиционных десертах пироги с яблоками и клюквой. С глотком ароматного иван-чая вы словно попадаете на летние каникулы к бабушке.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Где вы еще попробуете кофе из желудей, если не на Полесье?! Это традиционный напиток, он улучшит работу сердца и взбодрит с самого утра.