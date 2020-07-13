Новости экономики за 13.07.2020

Новости Беларуси. Что происходит на рынке жилья, почему голубика стоит так дорого и в каких европейских странах электричество дешевле, чем у нас? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. «Нафтан» полностью обеспечен сырьем до конца 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руководстве предприятия рассказали, что во втором полугодии загрузка производственных установок увеличится, и это должно положительно сказаться на прибыли и заработках персонала.

На Полесье приступили к сбору самой дорогой ягоды. Сколько можно выручить за килограмм голубики? В июле будет переработано более 800 тысяч тонн нефти. На август – сентябрь традиционно приходится время ремонтов, а в четвертом квартале завод отработает в соответствии с запланированными показателями. Важно и то, что предприятие в любой момент может переключиться с российской нефти на альтернативную. Усилия по диверсификации поставок принесли свои результаты, и теперь проблем по наличию сырья нет. РЫНОК ЖИЛЬЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СВОЕМУ СРЕДНЕМУ УРОВНЮ АКТИВНОСТИ

После существенного замирания в апреле – мае рынок жилья начал постепенно возвращаться к своему среднему уровню активности. В июне только в Минске было заключено более 850 сделок. При этом предложение активно увеличивается. Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты» На вторичном рынке оно выросло до критических 9 тысяч. В целом, по итогам первого полугодия количество сделок уменьшилось на 7 %. Если февраль и март были достаточно продуктивными, то дальше случился провал. Специалисты отмечают, что на фоне резкого падения уровня активности покупателей и кредитной поддержки банков на рынке наметился тренд на постепенное снижение цен. БЕЛАРУСЬ В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С САМОЙ ДЕШЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ