Театрализованное шоу, ярмарка и угощение от героев спектакля. Показываем, что такое проект «Паўлінка» ў Акопах»

Новости Беларуси. Когда хочется отдохнуть, но нет возможности выехать за границу, на помощь приходит внутренний туризм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, он есть и, похоже, получает новый виток развития. Как говорится, было бы желание.

На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах». Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля. Одной из первых все особенности нового маршрута оценила Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

В этому году многие отложили заморские курорты в долгий ящик, зато внутренний туризм Беларуси, что называется, на пике популярности. У нас действительно есть на что посмотреть. И прямо сейчас мы откроем новый туристический маршрут «Паўлінка» ў Акопах». Ну что, поехали!

Интерактивная экскурсия – это лишь начало программы, за него отвечает музей Янки Купалы. Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы Дальше за дело берется одна из туристических компаний. На выходе этакий творческий тандем. Впрочем, забегать вперед не будем. Обо всем по порядку.

Мария Русакевич, менеджер туристической компании:

Добро пожаловать на театрализованную интерактивную шоу-программу «Паўлінка» ў Акопах». Главная наша задача – воссоздать атмосферу ярмарки начала XX века, для того чтобы полностью погрузить наших гостей в атмосферу настоящего белорусского национального колорита. – Ну что, пойдемте тогда вместе погружаться?

– Да-да, конечно, пойдемте.

Встречают, как и заведено у гостеприимных белорусов, хлебом-солью.

– Каждого гостя здесь встречает белорусское угощение. И вот наша мясцовая жыхарка Янина будет очень рада, если мы с вами также окажем ей честь, попробовав традиционную белорусскую закуску.

– Ну, давайте пробовать тогда.

– Давайте попробуем.

Дальше душа и тело идут в пляс. В буквальном смысле: костюмированные герои, жмурки, прыжки через скакалку, фотозоны, песни и даже проверка на силу. Среди раздолья развлечений есть и ряд ремесленников. Купить в качестве сувенира что-нибудь памятное для себя или близких – хэндмэйд-товары на любой вкус и цвет. Зачем девочки должны были уметь делать кукол «на выхвалку»? Рассказываем про древнюю славянскую традицию

– Конечно, как в лучших традициях на память можно купить магнитик. Какой посоветуете мне?

– Я думаю, вот такой вам подойдет.

– Спасибо. Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах» Прикупив сувениры, можно идти дальше.

Елизавета Беляцкая, актриса:

Я Альжбета, маці Паўлінкі. За мной стаяць Паўлінка, дачка мая, сватка мая Агата і мой Сцяпан. Мы как актеры очень стараемся, конечно, передать белорусский колорит, белорусскую народность. Особенно сейчас это, мне кажется, крайне необходимо, и большинство белорусов, я думаю, оценят. Ещё до спектакля «Паўлінка» ў Акопах» гостей кормят. Зачем?

Праздник замечательный. Специально приехали на этот праздник, чтобы ощутить всю полноту и прелесть. Мы очень хотели побывать именно на данном представлении. Понравилось очень.

Хорошо танцуют, хорошо поют, хорошо развлекают. Много игр, можно с детьми потанцевать. Угощают, красиво. Так что спасибо организаторам. Замечательный праздник!

Искренние эмоции первооткрывателей трэвел-маршрута говорят сами за себя. И не лукавство, а факт: для многих белорусов год 20-20 словно открыл родную страну с доныне неизведанной стороны. А вот и доказательства: водная гладь, прогулки по Заславлю или, к примеру, Освейское озеро.

Фотокарточки объединяет хэштег «моябеларусь» и любовь к родному краю.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:

Белорусский внутренний туризм в незначительной степени был развит всегда, потому что в нашей стране – правда, сложно сказать, это сотни тысяч или десятки тысяч – значимая часть людей, которые любят Беларусь и умеют по ней путешествовать. Ключевое слово – именно «умеют». Поэтому я бы, наверное, назвал таким родным белорусским термином – это аматары беларускага турызму. Те, которым нравится и которым интересно, те, которые попробовали и познали вкус путешествия в Беларуси.