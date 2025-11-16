Политолог: Запад хочет видеть в ООН те африканские страны, которые контролирует

Сегодня играем по-крупному, рассуждаем о целом континенте, где больше не хотят оглядываться на прошлое, а готовы только уверенно идти в будущее – Африка. С кем этой огромной части света сегодня по пути и где здесь наше место под солнцем?

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Игорь Позняк, ведущий:

Возвращаясь к тезису, чтобы на площадке ООН (в Совбезе) все-таки прозвучал решающим образом африканский голос. Готовы с этим смириться? Допустят ли это те, кто сегодня громче всех кричит на этой площадке?

Петр Петровский, политолог:

Главный момент реформы Совета Безопасности ООН – а реформа назрела, потому что постоянные члены, которые там имеются, это результат Второй мировой войны, когда Африканский континент фактически был весь колонизирован – какие это страны.

Южно-Африканская Республика, некоторые другие предлагают. Почему? Понятно, что коллективный Запад хочет видеть те страны из Латинской Америки, из Африки, на которые имеет влияние и которые будут с ним солидарны.

Страны глобального большинства видят новых постоянных членов Совбеза ООН именно как инструмент нового уровня деколонизации мира, построения многополярности. И почему никак не получается реформировать ООН?

Потому что нет консенсуса. Сегодня видим обострение геополитической борьбы и через СВО в Украине, и через торговые войны, и через другие локальные конфликты. И пока этот рубикон не будет пройден, когда Запад не смирится с новыми реалиями, до этого периода, наверное, мы не увидим не просто новых постоянных членов Совбеза ООН, даже толком и дискуссии какой-либо нормальной.

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