Почему сотрудничество Беларуси и Зимбабве – пример для Африки?

Сегодня играем по-крупному, рассуждаем о целом континенте, где больше не хотят оглядываться на прошлое, а готовы только уверенно идти в будущее – Африка. С кем этой огромной части света сегодня по пути и где здесь наше место под солнцем?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Мне кажется, такую тональность в отношениях, как у Беларуси и Зимбабве, готовы и желают слышать в странах Африки.

Сергей Карамаев, научный сотрудник Группы региональных политических проблем стран Востока и Юга Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН:

Я работал в Зимбабве, знаю эту страну, люблю и продолжаю изучать. Связи Беларуси и Зимбабве достаточно давние. Еще в 2002 году тогдашний министр водных ресурсов Зимбабве, это очень важная должность, Джойс Муджуру приезжала в Беларусь.

Она встречалась с Александром Григорьевичем Лукашенко. Очень теплые были отношения. У нее карьера не задалась, потому что в 2014 году президент Роберт Мугабе ее вывел из политбюро, она ушла в оппозицию. Но сам факт таких связей Зимбабве и Беларуси довольно давний.

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