Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Беларусь?

Новости Беларуси. Здесь нет заснеженных гор и теплого моря, зато множество живописных возвышенностей, густых лесов, уникальных болотных массивов. А еще тысячи кристально чистых рек и озер.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

Основной турпоток, который для нас существенный, значимый и важный – это наши прибалтийские соседи, это поляки, это немцы, швейцарцы, граждане Великобритании, Скандинавии. Это в первую очередь.

Во вторую очередь большой интерес наша страна представляет для туристов из Канады и Америки, где тяга, интерес к культурно-познавательному туризму в Восточной Европе в целом, и Беларусь географически занимает очень важную нишу здесь.

И для стран из дальней дуги. Потому что до пандемии активность туристов из Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии была высока.