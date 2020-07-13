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Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Беларусь?

13 июля 2020 18:23
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Новости Беларуси. Здесь нет заснеженных гор и теплого моря, зато множество живописных возвышенностей, густых лесов, уникальных болотных массивов. А еще тысячи кристально чистых рек и озер.   

Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Беларусь?-1

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:   
Основной турпоток, который для нас существенный, значимый и важный – это наши прибалтийские соседи, это поляки, это немцы, швейцарцы, граждане Великобритании, Скандинавии. Это в первую очередь.   

Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Беларусь?-3

Во вторую очередь большой интерес наша страна представляет для туристов из Канады и Америки, где тяга, интерес к культурно-познавательному туризму в Восточной Европе в целом, и Беларусь географически занимает очень важную нишу здесь.   

Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Беларусь?-5

И для стран из дальней дуги. Потому что до пандемии активность туристов из Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии была высока.   

Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Беларусь?-7

Беларусь в топе в Германии, Италии, Польше, Соединенных Штатах Америки, Великобритании. Эта пятерка курс на белорусские просторы держит чаще всего.   

# Туризм # общество # Филипп Гулый # Фотофакт

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